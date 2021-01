La actividad regresa al Circuito con entrenamientos de WorldSBK

Por su parte, en las filas del equipo Ducati oficial rodarán Scott Redding y su nuevo compañero de equipo, el italiano Michael Ruben Rinaldi , que pilotará la Panigale del británico Chaz Davies que continuará pilotando una Ducati, si bien, será la del Team Go Eleven, también presente en estos test.

Álvaro Bautista, ilusionado

Álvaro Bautista, que afronta su tercera temporada en el WorldSBK, comenta sobre estos entrenamientos que "estoy contento por empezar de nuevo y con curiosidad por ver en qué se ha trabajado durante el periodo invernal en Japón. Tendremos varias cosas para probar con el objetivo de avanzar en la puesta a punto y desarrollo de la moto". Además, apunta: "Veremos qué condiciones nos encontramos porque el tiempo en enero siempre es un poco complicado y no es fácil encontrar las condiciones ideales. No obstante, siempre es importante proporcionar a los ingenieros de HRC información útil sobre nuestras sensaciones sobre la moto". Resalta igualmente que "este invierno he trabajado duro en mi forma física con el objetivo de estar preparado para el nuevo año y mantener mi potencial como piloto. Estoy ansioso por empezar la nueva temporada y espero que la situación general retorne más normal. El objetivo es avanzar y seguir desarrollando el proyecto sobre los cimientos que establecimos el último año. En el aspecto personal, estoy feliz por el nacimiento de mi segunda hija".