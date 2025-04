Carmelo Ezpeleta, emocionado con su curva en Jerez: "Es una ilusión enorme, bestial"

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, titular de los derechos de MotoGP, ya tiene a su nombre la curva número 7 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, y el propio Ezpeleta han descubierto el monolito obra del escultor Manolo Arias (Arcos de la Frontera, 1957), en honor a la contribución de una figura clave en la historia del motociclismo.

En un acto muy emotivo, Carmelo Ezpeleta ha estado acompañado por su esposa María, sus dos nietos, y parte del staff técnico de Dorna Sports, que ha querido estar con su 'jefe' en un momento muy especial para él. También han estado presentes en el momento de descubrirse el busto el piloto español Dani Pedrosa, así como Loris Capirossi, asesor de seguridad del Mundial, y el director del trazado, Cayetano Gómez. En cuanto a la parte institucional, además de la alcaldesa, han comparecido Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía; la presidenta de la Diputación den Cádiz, Almudena Martínez del Junco; y la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo.

La curva 7, situada entre la horquilla de Dani Pedrosa y la de Aspar, es un giro rápido de izquierdas (muy abierto) que lleva a otras curvas más pronunciadas. Esta curva, que se eleva sobre el Arroyo de El Gato, ha sido remodelada para ganar seguridad dentro del proyecto de mejora de las escapatorias de las curvas 1, 5, 6, y 10 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto para adaptarlas a los estándares para circuitos de la Federación Internacional de Motociclismo. Gracias a estas mejoras, la anterior primera línea de protección de 40 metros ha pasado a tener una protección de 70 metros.

El CEO de Dorna Sports, arropado por la alcaldesa, el consejero de Turismo, familiares y amigos. / Manuel Aranda

Ezpeleta, barcelonés nacido en 1946, es el gran artífice de que este deporte sea uno de los que más pasiones despierta en los cinco continentes y es el gran valedor de Jerez como capital del motociclismo, máximo defensor de este trazado en sus múltiples vicisitudes sin que Jerez haya faltado nunca a su cita con el Gran Premio de España. Fue, precisamente, en el Circuito de Jerez, hace 32 años, cuando anunció que pasaba a gestionar el Campeonato del Mundo.

En la actualidad, el Circuito de Jerez cuenta con 12+1 curvas (8 a la derecha y 5 a la izquierda) distribuidas en los 4.423 metros de longitud. De ellas, 7 corresponden a pilotos de motociclismo como Ángel Nieto, Peluqui, Sito Pons, Aspar, Crivillé, Lorenzo y Pedrosa.

Ezpeleta

"Nunca hubiera pensado que el Circuito de Jerez tuviera una curva con mi nombre. Estoy encantado, es una ilusión enorme a la que se añade también que la curva anterior está a nombre de Dani Pedrosa, para mí, que ya voy siendo mayor y tengo que decir las cosas como las pienso, uno de los mejores pilotos de la historia. Es una tremenda felicidad tener este busto aquí. Quiero agradecer al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que hayan tenido este gesto conmigo, lo aprecio muchísimo".

Carmelo Ezpeleta, con Dani Pedrosa y el periodista, escritor y colaborador de Diario de Jerez Jesús Benítez. / Manuel Aranda

García Pelayo

"Qué mejor manera de celebrar el 40 aniversario que rindiendo homenaje a una persona que ha pilotodo la vida de este circuito a lo largo de todos estos años. El Circuito de Jerez es uno de los más importantes del mundo y el Gran Premio el más valorado por la afición y es gracias a Carmelo Ezpeleta y a todo su equipo, que han sabido trabajar junto a Cirjesa. Gracias, Carmelo, he sido alcaldesa en varias ocasiones y Carmelo siempre se ha entregado a esta ciudad y ha tenido muy claro que Jerez tenía que mantener su Gran Premio de motociclismo, en momentos difíciles siempre nos ha ayudado y ha hecho posible que no perdiésemos el Gran Premio. Es una persona comprometida por Jerez. Jerez te debe mucho y por eso te rendimos este pequeño homenaje para todo lo que te mereces. El número 7 es el número de la perfección y tú has hecho de este el Circuito perfecto".

Arturo Bernal

"MotoGP y Jerez es un binomio difícil de separar, indisoluble. Este es un proyecto colectivo en el que Carmelo es el gran capitán, ha puesto más de lo que pudiera ser razonable para que Jerez tenga este protagonismo y, de facto, la prueba más importante del Mundial. No se entiende MotoGP sin Jerez y nos encargaremos de que sea así por mucho tiempo".