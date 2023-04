Aleix Espargaró: “Cuando hay mucha temperatura, las Aprilia van bien”

Aleix Espargaró se sacó una vuelta rápida en los últimos giros de los FP2 que le valieron para liderar la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP, precisamente por delante de su compañero en Aprilia Maverick Viñales.

"No esperaba poder bajar el tiempo de la mañana, pero en MotoGP siempre pasa lo mismo, es increíble, hay mucho nivel, las condiciones eran muy difíciles pero se han bajado", explicó el piloto español, quien añade que "si en la sesión de la mañana hubiera montado un segundo neumático nuevo blando, seguro que hubiera rodado mucho más rápido que el tiempo que hice por la tarde".

"Hemos sido capaces de hacer muchos 1.38 con la goma media y eso es lo que me da mejores sensaciones”, destaca ‘El Capitano’, que reconoce que “cuando hay mucha temperatura y las motos patinan, como es el caso, las Aprilia van muy bien".

Y es que la primera jornada en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto estuvo marcada por el calor, algo que ha condicionado a otros pilotos: "El tema es que la carrera se correrá con la goma media, así que todos los pilotos tenemos más blandas para usar, así que los dos que pasen de la Q1 a la Q2 van a tener neumáticos nuevos para hacer un buen tiempo. Lo de hoy está muy bien, pero si mañana no haces una buena clasificación, no sirve de nada".

Pedrosa en el foco

Ese gran FP2 de Espargaró dejó sin mejor tiempo a Dani Pedrosa, el más rápido por la mañana. Las prestaciones del catalán fueron sorprendentes por su solvencia, aunque eso no sorprende a Aleix. "Me ha sorprendido menos que a la mayoría, pero sin duda que sorprende que haya sido capaz de rodar tan rápido”, reconoce el de Aprilia, quien destaca que Pedrosa “es uno de los mejores pilotos, un top 3 de la historia de este deporte. Un tío de 38 años que está en casa sin ritmo de competición y, sobre todo y más importante, sin ese hambre de competición que tenemos todos ahora, y que él por haber ganado tanto ya no tiene. Llegar aquí con una KTM y hacer lo que ha hecho es impresionante".