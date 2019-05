Marc Márquez celebró por todo lo alto su segundo triunfo consecutivo en Jerez, tercero sumando el de 2014, desquitándose de la caída que sufrió en Austin. El pentacampeón sale además líder -aunque por un sólo punto- del Gran Premio de España. Reconocía que “tenía ganas” de dar un golpe en la mesa aunque “sólo si había la oportunidad, tampoco me quería volver loco. He tenido paciencia para entender las condiciones en las que estaba la pista y me ha ayudado mucho entender por qué me caí en Austin. En las primeras vueltas no iba del todo cómodo pero he sabido tener paciencia y sabía que a partir de la vuelta diez tendría mi ritmo”.

El piloto del HRC confesaba que “me he encontrado bien durante todo el fin de semana” y tenía clara la estrategia desde el viernes: “He sabido entender desde el FP1 que la carrera se iba a empezar a decidir a partir de la décima vuelta, que no iba a ser como en Argentina o Austin. Me he centrado en mi ritmo de 38 bajos, que es el que tenía en entrenos, y sabía que nadie tenía el de 37 y si alguien lo hubiera tenido pues hubiese tenido conformarme”.

Las dos victorias de Márquez han sido escapándose y en Austin iba por el mismo camino hasta la caída. El piloto confiesa que “no es mi estilo, pero si ten encuentras bien por qué no, me estoy encontrando muy bien y con confianza, que es lo más importante. Pero ahora llega Le Mans y es un circuito donde Dovizioso puede atacar, y nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro campeonato”, expresó cauto. “Lo más significativo es que después de un cero vamos líderes. Ser líder te permite cometer un error y estar sólo a 9 puntos”.

En efecto, Márquez lidera de nuevo el Mundial aunque como él dice “estoy líder pero en realidad no porque estoy a un punto y tres y quizá en Le Mans lo vuelva a perder. Hay que saber entender en qué circuitos toca atacar y en cuáles no. Este año sí parece que cuando podemos atacar, hacemos un ritmo muy constante, cosa que el año pasado no podíamos hacer”.

Por último, tuvo palabras para la afición y esa forma de expresarse los andaluces que dice que es “diferente” al resto de España: “Había más gente que ningún año, Nieto-Peluqui estaba a reventar. Ganar aquí significa mucho, porque además tienen ese salero... hay mucha afición andaluza y cómo te animan, ¡échale huevo! (risas). Está bien, me gustaría salir a celebrarlo pero tenemos un test importante este lunes”.

Álex Rins

Álex Rins, segundo en el Gran Premio de España, estaba feliz por la remontada y el podio obtenido en Jerez aunque lamenta no haber calificado mejor, lo que le obliga a perder tiempo adelantando a pilotos.

“El ritmo ha sido bueno. Antes de la carrera sabíamos que íbamos a ser fuertes, el único problema es que salíamos desde muy atrás y éste es un circuito muy estrecho donde es difícil adelantar y he perdido mucho tiempo con Dovi. Cuando lo he adelantado, he mantenido a Márquez a la misma distancia, pero al final sí me ha costado por llevar el neumático medio delantero cuando él llevaba el duro. Al final, feliz, ganar en Austin y aquí segundo es una buena línea”.

Rins se coloca segundo del Mundial a un punto de Márquez aunque prefiere ir carrera a carrera sin plantearse nada más allá: “Estoy superfeliz por esto. Antes de empezar el campeonato sabíamos que teníamos una moto muy buena para ganar, pero me gusta ir carrera a carrera, es como mejor voy. Intentan meterme presión pero yo voy a seguir igual”, apuntó.

A Rins le está costando quedar arriba en la clasificación los sábados aunque esto no le ha privado de ganar en Austin y ser segundo en Jerez: “No encontramos la razón, yo intento poner la moto a punto y estamos trabajando en ello porque en el ‘qualifing’ se pierden muchas posiciones”.

Por último, alabó el comportamiento de la afición: “Es increíble ganar aquí, bueno, quedar segundo (risas). A la gente no la escuchas porque vas concentrado en lo que estás haciendo pero sí ves y es espectacular el ‘feeling’ que sentimos cada vez que pasamos por esa zona”, refiriéndose a las curvas Nieto-Peluqui.

Maverick Viñales

Maverick Viñales, tercero, no esperaba conseguir un podio porque “Jerez es una pista muy difícil para mí y sabe a gloria”. Así que “estamos contentos porque hemos salvado el fin de semana después de la mala posición que teníamos en la FP3. La salida era muy importante y este resultado nos da mucha confianza para las próximas carreras”.

A pesar del mal inicio de Yamaha, Viñales cree que “teníamos más potencial del que se ha visto, pero los resultados de las primeras carreras han estado tapados por las malas salidas, aunque realmente hay que mejorar mucho en la moto”.

El piloto de Yamaha considera que “todavía nos falta, hemos mejorado algo con respecto al año pasado pero nos queda, sobre todo en tracción y en encontrar más ‘grip’, y no sólo en la electrónica sino también mecánicamente. Queda esa parte”, apuntaba. Y lanzó un mensaje a la fábrica: “Hay que trabajar duro, Honda, Ducati y Suzuki han dado grandes pasos en estos últimos años y nosotros nos hemos estancado. Yamaha debe trabajar más duro y traernos algo para dar un paso y estar más cerca de nuestros rivales”. Acto seguido, también apuntó sobre sí mismo: “Mi estilo de pilotaje es más de frenar tarde, parar la moto y acelerar al máximo y con esta moto cuesta. Yo también tengo que adaptarme, no es tan sólo la moto”. Ahora, Le Mans, “un circuito que me encanta y donde tengo muy buenos recuerdos y ya sólo eso nos da una confianza extra”.