Marc Márquez, segundo de este viernes en los entrenamientos libres del GP de Jerez, acabó la jornada "muy contento" porque Honda le ha proporcionado "dos cositas" que han solucionado los problemas que tuvieron tanto él como Jorge Lorenzo. El pentacampeón justificó lo ocurrido argumentando que "cuando haces un motor nuevo intentas ganar potencia y hay problemas que van surgiendo durante las carreras y en pistas diferentes y curvas diferentes", destacando que "la reacción del equipo de Honda es lo que más cuenta, sobre todo que el piloto sepa entender lo que está pasando para transmitirlo. Ha habido pequeños problemas pero aún así el nivel nuestro ha sido muy alto. Ya lo dije, tengo una moto capaz de luchar por las victorias en todas las carreras y esto es lo más importante".

No obstante, Márquez asegura que "siempre soy de los que hace autocrítica y por ejemplo en Austin yo sabía que había ese problemilla. Lo más importante es que en Jerez hemos dado un pasito más en los problemas esos, han traído dos cositas para resolver lo de la cadena y lo que pasó en Austin y funciona. Así que contento con el trabajo que está haciendo Honda. El piloto siempre se esfuerza y trabaja para entender cuál es el problema y cuando ves que en la fábrica y el equipo reaccionan igual de rápido o más que tú pues es de agradecer, te motiva más. Cuando me dijeron que había cosas para probar y solucionar estos problemillas pues te motivas y cuando ves que funcionan pues aún más. Así que, sí, contento. No es que pilote más rápido sin problemas, pero sí es todo más predecible. A veces cuando hay problemas pilotas rápido y te caes sin querer y cuando está todo al cien por cien es todo más predecible.

En el FP2 se pudo ver a Márquez siguiendo de cerca a Jorge Lorenzo. El de Cervera explicó luego qué vio: "Lo que he visto es la confianza que tiene entrando en la curva. La Honda no es una moto fácil a nivel de confianza y entraba muy rápido en la curva. El paso de curva que tiene Jorge no es nada nuevo, es increíble, deja el freno muy pronto y continúa girando y yo si dejo el freno donde él no giro, pero intento explotar mi pilotaje en otros puntos".

No está tan seguro de que el balear haya llegado para quedarse: "Estaba convencido de que Lorenzo llegaba aquí o en circuitos como por ejemplo Mugello, que también es uno de sus circuitos talismanes, y que lo haría muy bien. Pero al final para un campeonato tienes que saber adaptarte a todas las condiciones y no es nada nuevo que Jorge va muy rápido cuando hay mucho 'grip', puede hacer mucho paso de curva y explotar su pilotaje. Aquí hay mucho 'grip', especialmente por la mañana, y no me extrañaría que estuviese primero en el FP3. En esas condiciones, si no es el mejor, es uno de los mejores".