El presidente de la FIM, sobre Marc Márquez y su sanción: “Ha dado que pensar que no quiere cumplirla”

La posible sanción a Marc Márquez sigue coleando, aún sin saber si el piloto catalán va a estar en el Gran Premio de España de Motociclismo.

A pocos días de conocer la decisión final, Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), se ha manifestado sobre la penalización al piloto español del Repsol Honda Team, que puede volver e incluso cumplirla en el circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Viegas asegura, en una entrevista a Moto Sprint, que "la situación es clara. Marc hizo lo que hizo y estaba de acuerdo con la sanción", aclarando que "el panel de comisarios escribió una penalización poco clara, así que les pedí que la aclararan, y el equipo Honda apeló como resultado, tanto que hablé personalmente con Puig".

