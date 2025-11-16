José Antonio Rueda corona a Andalucía

Hacer historia no está al alcance de cualquiera, tampoco es fruto de la casualidad ni está exento de riesgos. Que se lo pregunten si no a José Antonio Rueda, que acaba de recoger en Valencia su título acreditativo como primer piloto andaluz que se corona campeón mundial de motociclismo en los 75 años que atesora este deporte de las dos ruedas. Nacido con orígenes humildes el 29 de octubre de 2005, este joven sevillano de Los Palacios, cuya abuela afincada en la pedanía jerezana de La Barca le regaló una moto de baterías cuando tenía tres años, otorgó a Andalucía su primer Campeonato del Mundo en la categoría de Moto3 el pasado 5 de octubre en Indonesia. Hasta ahí, todo iba sobre ruedas, pero justo tres semanas después y solo tres días antes de cumplir los 20 años, Rueda junto al piloto suizo Noah Dettwiler sufrieron un gravísimo accidente en Malasia del que, a día de hoy, el palaciego afirma "no recordar nada". Así de impactante y meteórica está siendo la emotiva historia del hispalense.

Apodado 'R', el talentoso deportista andaluz que perdió el conocimiento en aquel terrible percance de Sepang, precisando incluso reanimación en el trazado malayo, tiene ya en sus manos el ansiado título de campeón que comenzó a forjar su propia abuela de Jerez cuando era un niño. Rueda se mostraba feliz de vivir este momento, ahora nuevamente con una sonrisa: "Estoy muy contento y con muchas ganas de volver a competir. Preparándome al máximo para regresar lo antes posible".

Obviamente, las heridas de guerra están aún muy recientes, aunque José Antonio afirma "haber visto el video del accidento, pero me da igual”. En su mente, el jovencísimo piloto sevillano tiene "ganas de hablar con Noah Dettwiler, porque le conozco de hace muchos años y hemos entrenado juntos muchas veces. Espero que él se recupere pronto y le mando desde aquí muchos ánimos".

El de Los Palacios, sonriente tras colgarse la medalla de oro que lo acredita como primer campeón andaluz del Mundial de Motociclismo. / Chiqui Chamorro / Agencia 1Photo

Como reflejaban las crónicas del pasado 26 de octubre en Malasia, el accidente entre ambos pilotos se produjo durante la vuelta de formación de parrilla, en la corta recta existente entre las curvas 3 y 4 del trazado malasio. El suizo Dettwiler iba prácticamente parado en mitad de la trazada (posiblemente, por un problema técnico), mientras que el andaluz Rueda llegaba por detrás mucho más rápido. La gran diferencia de velocidad entre ambos pilotos hizo que el sevillano se encontrase de improviso con el helvético, impactando muy fuertemente contra él. El golpe fue bastante violento y ambos pilotos quedaron tendidos en el suelo. En el caso de Dettwiller, quedó en mitad de pista, mientras que Rueda salió disparado hacia el césped fuera del trazado. Ambos fueron atendidos de inmediato por los servicios médicos del campeonato y la primera información oficial comunicaba que ambos estaban conscientes. La atención en pista duró cerca de media hora y finalmente se pusieron en marcha los helicópteros médicos para trasladar tanto a Rueda como a Dettwiller a uno de los hospitales más cercanos. El primer helicóptero evacuó al suizo y el segundo, minutos más tarde, se llevó al piloto español.

Tras semanas de incertidumbre, con intervenciones quirúrgicas tanto en Malasia como en Europa, José Antonio y Noah van recuperándose de sus lesiones. “La muñeca es lo más delicado, pero tengo de todo en verdad, porque también está la escápula, con una pequeña fisura. Como he dicho, magullado un poco en todos lados, pero lo que es dolor, lo llevo bastante bien. No es mucho. Un poco más en la escápula que en la mano, pero sigo trabajando en la recuperación’, señalaba Rueda durante su coronación en Valencia, compartiendo escenario con su compatriota Marc Márquez, que ya con nueve títulos mundiales en su haber, también sufrió otro grave accidente y quedó apeado del Mundial una semana después de conquistarlo. Curiosas y emocionantes historias.

Tanto le apasionó a Rueda la primera motito de baterías que le regaló su perseverante abuela jerezana, de nombre Joaquina, que a los seis años volvió a comprarle otra con gasolina de segunda mano, optando sus padres, Gustavo y Almudena, por instruirlo en el karting KR24 de Cádiz. A partir de ahí, la carrera de Rueda ha sido tan fulgurante que, con 20 primaveras recién cumplidas, este genial y perfeccionista piloto de Los Palacios ha otorgado a Andalucía el primer título en 75 años de historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

Rueda puso un rostro original al morder su medalla de campeón en la coroncación de Valencia. / Chiqui Chamorro / Agencia 1Photo

José Antonio Rueda Ruiz, apodado 'erre que erre' por el periodista y escritor Jesús Benítez, había conquistado con anterioridad los títulos de la Red Bull Rookies Cup y el FIM JuniorGP en 2022. En sus tres años en el Mundial de Moto3, con el equipo oficial KTM Ajo, Rueda Ruiz ha conseguido 10 victorias, 18 podios, seis pole positions y seis vueltas rápidas. Aunque en esta edición del Mundial perdió el liderato tras la cita de Qatar, el piloto sevillano lo recuperó a lo grande en el Gran Premio de España celebrado en Jerez, convirtiéndose en el primer piloto andaluz en ganar en el Circuito de Jerez.

Aparentando cierta timidez, pero con gran emoción y lágrimas en los ojos, José Antonio Rueda expresó sus sentimientos tras ser campeón mundial en Indonesia: "He soñado con este día muchísimas veces… Por fin he conseguido el título y se lo quiero agradecer, sobre todo, al equipo, por todo el trabajo y por creer en mí estos tres años, porque, la verdad, es que no han sido fáciles, sobre todo el año pasado. Después, se lo quiero agradecer a mis padres y familia -con él son cinco hermanos-, por todo el esfuerzo de todos estos años, por todos esos momentos que nos ha costado un poco más, pero ellos siempre han estado para dármelo"… y, 'erre que erre', siguió con una larga lista de personas a las que agradecía su ayuda: "Soy muy sentimental. Al final, vengo de Los Chapatales, que incluso gente en Sevilla no sabe ni dónde está. Ahí sólo hay campo, cabras y tractores. Y hoy he cumplido ese deseo de ser campeón del mundo de Moto3", señaló el Palaciego. Bendita la abuela que lo vio venir y benditos los que, como Rueda, hacen historia.

Ahora, una vez que finalice su recuperación, comenzará a preparar el salto a Moto2 el próximo año y, quién sabe si algún día recoge el testigo de Marc Márquez para darle a Andalucía su primera corona de MotoGP. Ésa sí que sería otra gran historia de Rueda Ruiz, 'erre que erre'…