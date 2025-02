Jerez tiene garantizado el GP de España en 2026 y ya negocia los siguientes

No hay alarma. Las aguas vuelven a su cauce, de momento. Jerez tiene garantizado el Gran Premio de España de 2026 y el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía ya trabajan con el organizador del Mundial de MotoGP, Dorna (propiedad de Liberty Media, gigante estadounidense de las telecomunicaciones y propietario también de la Fórmula 1), para ampliar esa vinculación especial que nació en 1987 cuando se disputó este evento por primera vez el 26 de abril. Desde entonces, se van a cumplir en este 2025 cuarenta años de grandes premios, como los que celebra el trazado andaluz. El espectáculo que ello supone para miles y miles de aficionados han convertido a este rincón de Andalucía en la 'catedral mundial del motociclismo' con permiso de Assen en Holanda. Jerez es Jerez.

Hace unos días, el Circuito de Barcelona-Cataluña se blindó y seguirá siendo una de las sedes del Mundial de MotoGP hasta 2031 inclusive tras el acuerdo firmado con Dorna Sports, organizadora del Mundial de Motociclismo, por cinco años consecutivos más. El trazado catalán sólo tenía firmado hasta 2026 y ya no entra ni en las rotaciones ni en la reducción de grandes premios que se disputarán en la Península Ibérica en las próximas temporadas. Jerez, en principio, corría peligro, pero el propio Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha garantizado que no está en el aire 2026.

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha asegurado en la presentación de los actos conmemorativos del 40 aniversario del Circuito de Jerez que "el escenario en el que nos encontramos es que el Gran Premio de 2026 se celebrará en Jerez. El contrato que ahora mismo está en vigor finaliza el próximo año. En él, hay cuatro ciudades que albergarán un Gran Premio en España y, entre ellas, estamos nosotros. A partir de 2027 sí que hay cerrar un nuevo contrato de cara al futuro, 27, 28, etc. Tengo que decir que la Junta de Andalucía está trabajando en estos contratos y, por ahora, no hay ningún tipo de alarma, alerta ni mucho menos. Jerez albergará el Gran Premio de 2026 junto a otras tres ciudades de España más. El 27 hay que atarlo, como he comentado, pero en ello estamos trabajando todos y, especialmente la Junta a través de la Consejería de Turismo. Es nuestro objetivo y, también, el del gobierno andaluz y el de la Diputación de Cádiz".

Igualmente, la alcaldesa ha matizado: "En ese aspecto, tranquilidad, estamos trabajando en un escenario en el que Jerez seguirá siendo sede del Gran Premio de España de Motociclismo. Digan lo que digan y hablen lo que hablen, ahora que está de moda hablar de los BIC (Bienes de Interés Cultural), nosotros los reflejamos en patrimonio y si hay un bien de interés deportivo, ese bien es el Circuito de Velocidad, por eso lo tenemos que cuidar y fortalecer. No podemos quedarnos con lo que es el Circuito, tenemos que salvaguardar lo que puede ser también de cara a nuestro futuro. El Circuito que ahora vemos no es el que fue ni tampoco el que será. Aquí se celebra el único Gran Premio de España desde 1987, somos decanos en esta celebración y, por eso, entendemos que merece un tratamiento acorde por lo que representa no sólo para Jerez, para la provincia, Andalucía y España, desde el punto de vista deportivo, que nos ha consolidado como la ciudad de las dos ruedas, como la catedral, también a nivel económico. El Circuito regenera un retorno de más de 25 millones de euros durante la disputa del Gran Premio y contribuye de una manera clara a la generación de empleo y a la promoción nacional e internacional de Jerez".

Por su parte, Cayetano Gómez Villagrán, gerente del Circuito de Jerez, también se ha mostrado optimista y ha sido contundente. "No se entiende MotoGP si el Gran Premio de España en Jerez. Somos como un matrimonio desde 1987, la relación es estable y la afición a nuestro Gran Premio es fiel, aquí se encuentra como en su casa, ya conoce a la perfección la ciudad, todos vienen a disfrutar y lo van a seguir haciendo".

Y las motos siguen corriendo en el Circuito estos días con los test de Moto2 y Mot3. Y que duren...