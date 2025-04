Marc Márquez se rinde a su hermano: “Es el mejor Álex que hemos visto en MotoGP”

Marc Márquez cerró con buenas sensaciones su primera jornada en el Gran Premio de España de MotoGP, firmando el cuarto mejor tiempo del día y dejando claro que su enfoque pasa por la constancia, no por la obsesión por ganar. “El objetivo es estar entre los tres primeros en la Q2, el Sprint y la carrera larga”, afirmó.

Pero si alguien brilló en el trazado andaluz fue su hermano, Álex Márquez, quien lideró una de las sesiones y acabó segundo en la combinada. “Ha liderado MotoGP y está segundo, en un inicio de temporada muy bueno. Entonces, es el mejor Álex que hemos visto en MotoGP de largo. Y hoy lo ha demostrado. Se ha caído y ha salido. Es un rival más a tener en cuenta para el campeonato, como he dicho en cada carrera. Álex es capaz de todo cuando se encuentra a gusto y cuando tiene confianza y hoy lo ha demostrado. Ha cogido riesgos, le ha salido mal porque se ha caído, pero luego ha salido y lo más destacable es que en esa vuelta rápida, en el T2 (sector 2), que es donde se ha caído, en esa curva 5, está primero, o sea que miedo le ha pillado poco”, reconoció Marc.

El ocho veces campeón del mundo explicó que se sintió cómodo sobre la moto, pero advirtió que los márgenes en los trazados europeos son más ajustados. “Aquí está todo mucho más apretado. Es más difícil marcar diferencias”, apuntó.

Márquez, durante la primera jornada en el GP de España de MotoGP. / MANUEL ARANDA

La jornada no estuvo exenta de sobresaltos. En la curva 6, Márquez protagonizó una de sus ya famosas "salvadas". “Estaba todo bajo control. Vi una pieza negra en el asfalto, me asusté y levanté la moto. Luego intenté girarla rápido con el freno trasero, pero ya intuía que podía venir un susto. Estaba preparado con el cuerpo y no pasó nada”.

Un despiste curioso

Marc también explicó algunos pequeños problemas durante la sesión: “En la primera moto tuvimos un problema con los mapas, se solucionó rápido. En la segunda noté algo raro por delante y decidí parar por precaución. Hace diez años habría seguido, pero ahora prefiero asegurar”.

La anécdota del día llegó cuando se pasó de box y casi termina en el garaje del Gresini Racing, su antiguo equipo: “Me empané mirando lo que pasaba para decirle al mecánico dónde estaba el problema y me pasé. Ya que estaba, me dije: ‘Pues a Gresini’”.

Sobre la posibilidad de vivir un mano a mano con su hermano, como ya ocurriera en otras citas, Marc lo tiene claro: “Si no le gano, no pasa nada. Lo importante es salir líderes de este circuito”. Márquez no descarta más sorpresas para el fin de semana: “Ojalá lleguemos a la última curva peleando entre hermanos, como con Lorenzo en su día. Pero no somos solo Álex y yo. También están Pecco, Morbidelli… Hay muchos que van rápido. Aún queda todo el sábado para ver dónde estamos realmente”.

Y añade que el objetivo no es mantener el pleno: “Los plenos no son lo normal. Que lo digan Martín o Bagnaia, que han sido los dominadores del Mundial estos últimos años. Lo importante es estar siempre arriba”.

Con la motivación intacta y el cuerpo preparado para lo que venga, Marc Márquez encara la segunda jornada en Jerez con la misma mentalidad con la que ha arrancado la temporada: sin presión, pero con hambre de victoria.