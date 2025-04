MotoGP da vida a su catedral de Jerez

Larga vida a la catedral del motociclismo. Dejando atrás los malos augurios, el Mundial de MotoGP continuará peregrinando sin rotaciones a su templo sagrado de Jerez, gracias a la renovación hasta 2031, como mínimo, del contrato que le vincula con la empresa Dorna, gestora del Campeonato, por un periodo inicial de seis años consecutivos, evitando así la expiración prevista en el calendario para este mismo 2025. Por fin se acabó la incertidumbre, las motos mantendrán su ‘romería’ anual en el trazado andaluz, donde una fiel afición sigue protagonizando récords absolutos de asistencia. Así se ha confirmado este último fin de semana de abril, en el que 101.009 espectadores se congregaron en el domingo del Gran Premio de España, haciendo un total de 224.420 espectadores durante las tres jornadas del evento, 43.131 más que el pasado 2024, en que hubo 181.289 asistentes. Sin duda, el público soberano no podía reclamar mejor la continuidad de su fiesta motera en el Sur. ‘Cantaron las 40’ con gritos que se oyeron en las más altas instancias y surtió efecto.

Las vueltas que da la vida. Si el pasado 3 de marzo unas terribles inundaciones ponían en jaque la realización de esta cuarta prueba del Mundial, en menos de dos meses de intenso trabajo se han superado los estragos de aquella terrible riada y, como premio, Jerez estará en la misma situación que Cataluña y Valencia, al haber renovado también en las mismas condiciones. “Podemos trasladar de una manera clara, contundente y certera que vamos a seguir disfrutando de este Gran Premio de Motociclismo en Jerez en el periodo 27-31”, explicaba el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno, felicitando al mismo tiempo al sevillano José Antonio Rueda por su triunfo en Moto3 -primera ocasión en que un piloto andaluz gana una carrera de Mundial en este trazado jerezano-. El máximo representante autonómico agradeció también a Carmelo Ezpeleta el esfuerzo demostrado para alcanzar el acuerdo: ”toda negociación es compleja, pero tengo que decir que su disponibilidad, su vinculación a este Circuito, a la ciudad de Jerez y su mirada hacia el Sur, cariñosa siempre, ha estado muy presente y eso es algo que tengo que reconocer”.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo y la alcaldesa, junto al piloto andaluz Marcos Ramírez. / Vanesa Lobo

Por su parte, el más alto mandatario de este deporte explicaba que “para Dorna y toda la familia de MotoGP, la confirmación de que estaremos como mínimo hasta el año 2031 es una fantástica noticia y una alegría. Quiero agradecer los esfuerzos que el Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía y la ciudad de Jerez hacen para poder llevar adelante un evento que es, si no el más importante, uno de los más importantes del Campeonato del Mundo”. “El agradecimiento -continuó- es por nuestra parte, estamos encantados, este Gran Premio de 2025 ha sido una cosa extraordinaria, me llega de los otros promotores que han estado aquí, felicitando por cómo ha salido todo. Evidentemente, cuando viene este número de espectadores hay atascos y yo siempre digo que me gusta entrar en los sitios así porque significa que es un evento a nivel mundial extraordinario. Poder anunciar que estaremos aquí como mínimo, repito, hasta el año 2031, es una fantástica noticia”.

Como no podía ser menos, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, se mostraba eufórica tras el anuncio del acuerdo: “Le doy las gracias al presidente de la Junta, a todo el equipo, a los consejeros y por supuesto a Carmelo Ezpeleta -al que se le ha distinguido con la honorable curva 7 del trazado- por su compromiso con la ciudad de Jerez. Cuando se trabaja bien se recogen los frutos, es un día de alegría, es un notición para nuestra ciudad, para toda Andalucía y también para toda España porque este es el Gran Premio de España. Estamos batiendo todos los récords y eso nos da credibilidad para que tanto Dorna como la Junta de Andalucía sigan apostando por el Gran Premio. La Guardia Civil nos dice que el Gran Premio de Jerez es el segundo gran evento que se celebra en toda Europa por su magnitud y la movilización que genera. Seguiremos haciéndolo con las mismas ganas y la misma ilusión, seguiremos mejorando el Circuito para este Mundial, mejoraremos los accesos y estamos comprometidos con el desarrollo de esta tierra, es un gran regalo de cumpleaños por los 40 años del Circuito”.

La Patrulla Águila sobrevoló Jerez y un Circuito atestado de público. / Vanesa Lobo

Curiosamente, en las cuatro décadas de existencia que ahora celebra, el Circuito de Jerez ha albergado también 40 grandes premios de motociclismo, logrando con sus continuados récords de público un impacto económico superior a los 50 millones de euros sobre la región, justificando así plenamente la inversión de la Junta de Andalucía al abonar su parte del canon exigido en esta renovación contractual. Aunque no se conocen todos los detalles específicos del acuerdo, parece ser que el propio trazado jerezano deberá seguir aportando como hasta ahora una parte alícuota de ese canon, que se garantiza con los ingresos por taquilla. Pero sería de justicia que el presidente Juanma Moreno mantenga en su retina y en el corazón por mucho tiempo la imagen impecable que se habrá llevado de Jerez en este inolvidable Gran Premio de España de MotoGP. Seguro que habrá escuchado a esas más de cien mil almas mostrando su pasión y fidelidad por este magnífico evento. Si tiene en cuenta esos ecos apasionados que retumbaban en todas las curvas del trazado, no podrá evitar una mayor implicación de la institución que preside en pos del futuro de esta catedral del motor, modélica en el mundo.

No en vano, debemos recordar que pese a los duros momentos vividos por el diluvio y sus devastadoras inundaciones del 3 de marzo, el Circuito de Jerez, por sus propios medios, ha vuelto a salir a flote, culminando además las importantes mejoras de seguridad iniciadas en 2023 (reclamadas por la FIM) en 7 de las 13 curvas del trazado, concretamente la 1, 2, 5, 6, 7, 10 y 13. también han modificado pianos, mejorado caminos de servicio, instalado nuevos ‘Panel Leds’ que sustituyen a las banderas en pista, y en 2026 inaugurarán nueva sala de Dirección de Carrera (el reasfaltado llegará en 2027). Con todo ello, en este 27 de abril de 2025, con lleno de público hasta la bandera, hemos disfrutado lo que hace casi dos meses parecía imposible tras la riada: un Circuito muy mejorado respecto al de 2024, con nuevas gradas, nuevas zonas de ocio, nueva portada de acceso, nueva Torre Tío Pepe, nuevo aparcamiento exterior… Una labor propia de Hércules que no ha pasado desapercibida en las imágenes de televisión, situando a Andalucia en los más alto. Todo ello, gracias a los eficientes empleados del Circuito, entregados de sol a sol, que deben llevarse los honores.

María Escribano, que se jubila, junto a sus compañeros del servicio de prensa del Circuito de Jerez. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Dado que durante cinco años trabajé en la fábrica de sueños que es el trazado andaluz, al término de este memorable Gran Premio fui invitado a una ‘despedida’ sorpresa a la responsable de explotación de las instalaciones, María Escribano, (cuánto aprendí de ella como compañera), que se jubila tras 40 años de servicio en el Circuito de Jerez. Éste ha sido su último Mundial, ‘que le quiten lo bailao’. Filóloga de profesión, culta, reflexiva, diligente y exquisita donde las haya, María fue breve pero emotiva en sus palabras, diría que proverbial: “Con lo que he vivido en las recientes inundaciones, ya no puedo sufrir más, han sido muchos años. Solo os digo que sigáis entregándoos para mantener vivo al Circuito, solo así podrá seguir adelante como se merece”. Sí señora, así se habla. Que te oiga todo el mundo, María, justo como han retumbado también, alto y claro, las tribunas de Nieto y Peluqui en un apoteósico Gran Premio número 40 que, como tú, ha hecho historia por Jerez…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.