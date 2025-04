El Mundial de MotoGP se seguirá celebrando en el Circuito de Jerez hasta "al menos" 2031

El Gran Premio de España de MotoGP se seguirá celebrando en el Circuito de Jerez "al menos hasta 2031". Así ha anunciado Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, el "acuerdo cerrado" con Dorna Sport y que se ha escenificado con una imagen junto a Carmelo Ezpeleta, CEO de la empresa que controla el Mundial de Motociclismo, y la alcaldesa de la ciudad María José García-Pelayo, además del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El acuerdo contempla que, al igual que Barcelona y Valencia, no haya rotaciones, por lo que el Circuito, que no ha faltado a una cita en sus 40 años de historia, mantiene el Gran Premio de España hasta 2031.

Juanma Moreno

"Podemos trasladar de una manera clara, contundente y certera que vamos a seguir disfrutando de este Gran Premio de Motociclismo en Jerez en el periodo 27-31", ha explicado el presidente de la Junta. Juanma Moreno, que felicitó a José Antonio Rueda por su triunfo en Moto3 -primera andaluz que gana una carrera de Mundial en el trazado-. El presidente agradeció a Carmelo Ezpeleta y a todo su equipo porque "toda negociación es compleja, pero tengo que decir que su disponibilidad, su vinculación a este Circuito, a la ciudad de Jerez y su mirada hacia el Sur, cariñosa siempre, ha estado muy presente y eso es algo que tengo que reconocer".

"Estamos en el Gran Premio de España en Jerez, ayer estuvimos en la Copa del Rey en Sevilla y esto confirma que Andalucía se consolida como cita de grandes acontecimientos deportivos con dos ciudades muy clásicas y referenciales que proyectan la identidad de Andalucía, Sevilla y Jerez", finalizó Moreno Bonilla.

Ezpeleta

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, explicaba que "para Dorna y toda la familia de MotoGP, la confirmación de que estaremos como mínimo hasta el año 2031 es una fantástica noticia y una alegría. Quiero agradecer los esfuerzos que el Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía y la ciudad de Jerez hacen para poder llevar adelante un evento que es, si no el más importante, uno de los más importantes del Campeonato del Mundo".

"El agradecimiento -continuó- es por nuestra parte, estamos encantados, este fin de seaman está siendo un cosa extraordinaria, me llega de los otros promotores que están aquí y me llegan felicitaciones de cómo está saliendo todo. Evidentemente, cuando viene el número de espectadores hay atascos y yo siempre digo que me gusta entrar en los sitios así porque significa que es un evento a nivel mundial extraordinario. Poder anunciar que estaremos aquí como mínimo, repito, hasta el año 2031, es una fantástica noticia".

"Un notición"

Por último, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, estaba eufórica tras el anuncio de acuerdo: "Le doy las gracias al presidente de la Junta, a todo el equipo, a los consejeros y por supuesto a Carmelo Ezpeleta por su compromiso con la ciudad de Jerez. Cuando se trabaja bien se recogen los frutos, es un día de alegría, es un notición para nuestra ciudad, para toda Andalucía y también para toda España porque este es el Gran Premio de España. Estamos batiendo todos los récords y eso nos da credibilidad para que tanto Dorna como la Junta de Andalucía sigan apostando por el Gran Premio. La Guardia Civil nos dice que el Gran Premio de Jerez es el segundo gran evento que se celebra en toda Europa por su magnitud y la movilización que genera". "Seguiremos haciéndolo con las mismas ganas y la misma ilusión, seguiremos mejorando el Circuito para esta edición, mejoraremos los excesos y estamos comprometidos con el desarrollo de esta tierra, es un gran regalo de cumpleaños por los 40 años del Circuito".