El Mundial de Superbike arranca en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge este miércoles y jueves las dos primeras jornadas de test oficial del Campeonato del Mundo de Superbike WorldSBK, en el que se van a dar cita todos los equipos del certamen de las motos derivadas de serie para ir trabajando sobre las motos de 2025 con el objetivo puesto en la primera cita mundialista que se disputará en Phillip Island (Australia) entre el 21 y el 23 de febrero próximos. Hay que recordar que el Circuito de Jerez, que ya coronó a Razgatlioglu en 2024, cerrará el campeonato el próximo mes de octubre tras las once primeras citas mundialistas.

Al trazado andaluz desembarcan la totalidad de equipos del Mundial de Superbike con un amplio programa de trabajo que puede verse trastocado por las inclemencias meteorológicas, dado que se esperan lluvias tanto para el miércoles como para este jueves. De este modo, para este primer test de 2025 estarán todos los pilotos a excepción del campeón del mundo Toprak Razgatlioglu. La semana siguiente, los días 28 y 29 de enero, harán otro test en Portimao, el último en Europa antes de que todo el paddock viaje a Australia. Los días 17 y 18 de febrero tendrá lugar el Test Oficial en Phillip Island, la misma semana en la que empezará la temporada 2025, en el que participarán los pilotos de WorldSBK y de WorldSSP.

Jonathan Rea afronta su segundo año en Yamaha. / WorldSBK

La ausencia del campeón de 2024 con BMW se debe a una inoportuna fractura en el dedo índice de la mano derecha y también es duda para el test de Portimao, por lo que se puede perder casi la mitad de la pretemporada. Shaun Muir, Team Principal del BMW Motorrad WorldSBK Team, apunta que la lesión es en una "parte tan crítica de su dedo índice derecho, la mano del freno, y no queremos precipitarnos. En el peor de los casos, estará el lunes en Australia; en el mejor de los casos, estará en el test de Portimao". De este modo, BMW rodará en Jerez con Michael van der Mark, sexto la temporada pasada en el campeonato.

BMW, sin superconcesiones

El principal handicap que se van a encontrar BMW y el campeón mundial será la pérdida de las superconcesiones que la marca alemana disfrutó en 2024 y que le ayudó de forma clara en ser la moto más rápida de la parrilla. Esto, no obstante, no parece preocupar en exceso a Chris Gonschor, Director Técnico del BMW WorldSBK Team: "La M 1000 RR 2025 se beneficia de las homologaciones hechas a la moto de calle, incluyendo seis caballos más, nueva aerodinámica, una nueva horquilla y nueva electrónica, con potencial para aún más mejoras. A finales de enero, los oficiales de la FIM vendrán a Berlín para homologar la moto y no tenemos ninguna duda de que todo estará solucionado, y para Phillip Island estaremos listos para competir”.

Bimota

De estreno estará el nuevo equipo Bimota Kawasaki Racing Team (BbKRT), que ya pudo probar en Jerez el pasado mes de noviembre la vanguardista versión de WorldSBK de la bimota KB998 Rimini. El desarrollo técnico y los preparativos han continuado a buen ritmo durante los meses de invierno para garantizar que la pareja de pilotos formada por Alex Lowes y Axel Bassani pueda comenzar la temporada en las mejores condiciones posibles. Con la temporada de nuevo en marcha con su ya tradicional primera ronda en Phillip Island (Australia) del 21 al 23 de febrero, el tiempo es esencial. Y esto es especialmente relevante para el equipo oficial BbKRT, ya que correrá con una nueva homologación de moto para el esperado regreso de bimota a la competición de WorldSBK.

El Circuito de Jerez, banco de pruebas para el WorldSBK. / WorldSBK

Los españoles Xavi Forés y Xavi Artigas han estado probando la moto este martes en una jornada privada, mientras que los pilotos oficiales se subirán miércoles y jueves para dar sus primeras impresiones. Lowes está ""deseando volver a subirme a la moto después de lo que ha sido, en realidad, un parón invernal corto. No tenemos mucho tiempo libre en el WorldSBK, ya que los entrenamientos se prolongan hasta finales de noviembre y vuelven a empezar a finales de enero. Ha estado bien no desconectar demasiado y he disfrutado de algún tiempo con mi familia. He trabajado muy duro durante el invierno. La temporada pasada fue buena, pero sé que necesito mejorar mucho si quiero dar un paso adelante". En parecidos términos se pronuncia Axel Bassani: "Creo que podemos empezar desde el mismo punto en el que terminamos el año pasado, en noviembre, con un ritmo rápido y algunas vueltas rápidas. Seguro que tenemos que mejorar, pero este será el primer test del nuevo año, así que tenemos que reiniciar bien e intentar entender lo que hemos mejorado en el invierno. En los tests anteriores fuimos rápidos -primeros y segundos en los tiempos- pero algunos pilotos no estaban aquí".

Ducati y Yamaha

Con la entrada en vigor del peso mínimo combinado, así como una molesta lesión sufrida en la pretemporada, Álvaro Bautista (Ducati) iba a tener muy difícil poder repetir el título de las dos temporadas anteriores. Ganó en Barcelona y Assen, pero después tuvo que esperar 161 días hasta el doblete del domingo en Aragón. Terminó tercero en la general, por detrás de su compañero Bulega, por lo que fue un año bastante difícil. La Superpole fue su talón de Aquiles, con una sola primera fila en todo el año. Sin embargo, a partir de Most, Bautista pareció recuperar sensaciones, aunque se cayó más que nadie, con 17 caídas en 2024.

Por otra parte, nadie podía imaginar que Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) sólo conseguiría un podio en la Superpole Race de Donington Park en su primera temporada con Yamaha. 13º en la clasificación y tercera Yamaha, habrá un gran cambio para 2025, y es que Uri Pallarès, su mecánico en el KRT durante muchos años y que se fue con Rea a Yamaha, sustituirá a Andrew Pitt como su jefe técnico. Tampoco ha sido la temporada que Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) esperaba, el rookie Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) ha tenido problemas para adaptarse a los neumáticos Pirelli y Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Racing Team), francamente, ha sufrido para mantener el nivel de 2023.