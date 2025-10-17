Nicolo Bulega no se rinde y Razgatlioglu no le quita ojo

Nicolo Bulega ha sido el piloto más rápido en las dos sesiones de entrenamientos libres del último round del Mundial de Superbike que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto durante este fin de semana. El italiano llega a la cita andaluza con opciones de lograr su primer título en la máxima categoría del WorldSBK, aunque lo tiene ciertamente complicado ya que con 62 puntos en juego debe remontar los 39 de ventaja que sobre él tiene el actual campeón, el otomano Toprak Razgatlioglu.

El piloto del Team Lenovo Ducati ha firmado el mejor crono de 1:38.668 en el FP1 de la mañana, mientras que en el FP2 no ha podido mejorar el registro debido a unos problemas técnicos a media hora del final del segundo de los entrenamientos de este viernes. Toprak Razgatlioglu, actual campeón y máximo favorito para revalidar el título, tampoco ha sido capaz de mejorar por la tarde el crono que obtenía en el FP1 y del que se quedaba a 88 centésimas del de Ducati.

El primero de los pilotos que ha mejorado su crono en el FP2 ha sido Sam Lowes. El británico, que obtenía el ok del equipo médico este jueves para participar en el Round de Jerez, ha demostrado estar completamente recuperado de la contusión torácica que sufrió en Estoril y marcaba el segundo crono del FP2 y el tercero de los tiempos combinados. Xavi Vierge -el único español entre los diez primeros-, Andrea Iannone y Alex Lowes también se colaban entre los diez primeros tiempos, así como Yari Montella, Ryan Vickers, Andrea Locatelli y Michael van der Mark.

Se quedaba a las puertas del Tope Ten el seis veces campeón y piloto más laureado de WorldSBK Jonathan Rea, que se despide del deporte competitivo este fin de semana en Jerez, circuito donde logró su primer título en 2015. El norirlandés mejoraba en apenas ocho milésimas el crono de la mañana, pero insuficiente para entrar en el Top Ten. Prácticamente lo mismo le sucedía a Álvaro Bautista, doble campeón de Superbike y triple mundial (ganó 125cc en 2006). El talaverano , que obtuvo dos podios hace unos días en Estoril, no ha arrancado bien en la cita andaluza y tambié se quedaba lejos de mejorar el tiempo de su FP1.

Tampoco le han rodado las cosas a los otros dos pilotos españoles en la máxima categoría. Iker Lecuona (Honda) ha acabado decimoquinto a más de un segundo de la Ducati de Bulega mientras que Tito Rabat mejoraba en un segundo el tiempo que firmó en el FP1, pero totalmente insuficiente para estar entre los pilotos de cabeza.

Este sábado, tercer entrenamiento libre a partir de las 9:15 de la mañana antes de afrontar la Superpole a las 11 horas, con 15 minutos de duración en la que los pilotos se jugarán la parrilla de salida de la primera de las carreras del fin de semana, que tendrá lugar también el sábado a las 14 horas y en la que ya puede haber campeón mundial.

