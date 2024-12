Pedrosa confirma rodando en Jerez que KTM sigue en MotoGP

Pese a que corren ríos de tinta y se prodigan negros augurios financieros sobre el principal fabricante europeo de motos, la presencia de Dani Pedrosa estos días en Jerez viene a confirmar que KTM seguirá, de momento, en MotoGP. El equipo de pruebas donde milita el tricampeón mundial realizará del 11 al 12 de diciembre unas sesiones de test en el trazado andaluz, constatando así que su actividad deportiva en la máxima competición no se ha congelado aún.

Como informó el diario Expansión en su edición del pasado 2 de diciembre, el mayor constructor de motocicletas fuera de Asia “lidia con un déficit de financiación sustancial, descrito como una cantidad muy alta de tres dígitos en millones de euros y que algunos analistas financieros cifran en cerca de los 1.000 millones, con una deuda total de cerca de 3.000 millones y 2.500 acreedores. Tras declararse en concurso de acreedores, los de Mattighofen están trabajando para tratar de solventar su deuda, que asciende a esos casi 3000 millones de euros. A corto plazo, se espera que se supriman hasta quinientos puestos de trabajo, aunque este número podría ascender hasta los 3.600 en las próximas semanas”. "Ahora hacemos una parada en boxes de cara al futuro. La marca KTM es el trabajo de mi vida, y lucharé por ella”, ha declarado Stefan Pierer, CEO de KTM AG y de la matriz Pierer Industries AG.

Según el periodista alemán Günther Wiessinger, “se espera que los bancos cancelen el 70% de los préstamos en el marco del procedimiento de insolvencia. Hasta el 25 de febrero no se sabrá si se acepta el plan de viabilidad que se ha presentado, y si el Grupo Pierer podrá continuar con KTM, Husqvarna, GASGAS y MV Agusta”, añadiendo que “recientemente se informó que KTM había congelado el desarrollo de motos MotoGP, pero en Austria se trabaja incesantemente con la KTM RC16, cuyo coste se estima en unos 2,5 millones de euros por unidad. En lineas generales, el deporte del motor forma parte del ADN de KTM, al igual que el de Ferrari, Mercedes, Ford, VW, Porsche, Audi, Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia, etc. El éxito de KTM siempre se ha basado en el lema 'Ready to Race' -‘Listo para competir’-, y es por eso que la compañía austriaca pretende continuar las actividades competitivas de KTM Factory Racing en las disciplinas más importantes, desde el Rally Dakar hasta el Mundial de MotoGP (Red Bull Rookies Cup, Moto3, Moto2 y MotoGP), sin olvidar tampoco al Mundial de Motocross o Supercross”.

En medio esta crisis, el Departamento de Carreras de KTM continúa trabajando para que la próxima temporada de MotoGP no se vea afectada. Según confirmó Hervé Poncharal, máximo responsable del equipo Tech3 -satélite de la marca austriaca- a la publicación italiana GPOne, durante una reunión con Hubert Trunkenpolz, Pit Beirer y Carmelo Ezpeleta en el pasado Gran Premio de Barcelona, quedó claro que el programa deportivo de KTM no se verá afectado y señaló que “los planes para MotoGP están confirmados para 2025. Hay un plan y se cumplirá. Por la información que he recibido, no se verá afectado. No puedo comentar sobre la crisis financiera porque no conozco los detalles, pero tengo gran confianza en Pit Beirer -director deportivo del fabricante-. Su principal enfoque son las carreras, y aunque KTM está en dificultades, no se está deteniendo, sino reorganizándose. Tenemos un sponsor importante -Red Bull- y todo sigue en marcha”.

Beirer, por su parte, afirmó que la moto ya está preparada para el próximo año, haciendo un llamamiento a la calma. De hecho, los test que realizarán los pilotos probadores de la marca de Mattighofen, Dani Pedrosa y Pol Espargaró del 11 al 13 de diciembre en el Circuito de Jerez, son una constatación de que la actividad no se detiene. De hecho, estos serán sus últimos test antes del ‘Shakedown’ (ensayo general para pilotos de prueba y novatos) de Malasia, entre finales de enero y comienzos de febrero. Posteriormente tendrán lugar los test oficiales de pretemporada en la misma pista malaya de Sepang, entre el 5 y el 7 de febrero. En todos ellos, el fabricante de Austria ha garantizado su participación. “Correremos”, afirma con convicción Hervé Poncharal, propietario del equipo KTM Tech3 en el que militan de cara al Mundial 2025 el italiano Enea Bastianini y el español Maverick Viñales. Este último, incluso ha decidido adquirir acciones de la compañía austriaca.

Quien no se ha pronunciado aún sobre esta grave crisis financiera de KTM es su piloto estrella, el murciano Pedro Acosta, que está encuadrado en el equipo oficial Red Bull con el sudafricano Brad Binder como compañero. El piloto de Mazarrón, que ha acabado quinto en su debut de 2024 en MotoGP, ha generado muchas expectativas de cara a la próxima edición del Mundial, por lo que algunos se aventuran en vaticinar que si la marca austriaca no garantiza su continuidad, Ducati le recibiría con los brazos abiertos.