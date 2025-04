Rueda: “La pole en Jerez está bien, pero lo que importan son los puntos”

José Antonio Rueda consiguió este sábado su primera Pole Position de la temporada 2025 en Moto3, durante la clasificación del Gran Premio de España. El piloto del Red Bull KTM Ajo, que ya venía dominando durante todo el fin de semana, paró el cronómetro en 1:43.755, estableciendo un nuevo récord de pista en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Rueda se mostró intratable en la Q2, rodando en solitario desde el inicio y dejando sin opciones a sus rivales con dos vueltas consecutivas rapidísimas.

El viernes ya había sido positivo para el piloto sevillano, y en la FP2 del sábado se centró en trabajar en pequeños ajustes para preparar la Q2, rodando con los mismos neumáticos toda la sesión. De esta manera, el de KTM terminó tercero en los segundo entrenamientos libres.

La sesión definitiva de clasificación se disputó bajo un intenso calor, pero Rueda no dio opción. Con su primer intento ya lideraba la tabla de tiempos, y en su segunda tanda consiguió mejorar todavía más, dejando un registro imbatible y logrando su segunda Pole en Moto3, la primera de esta temporada.

Tras la clasificación, José Antonio Rueda no ocultó su felicidad por el resultado y por la oportunidad de brillar en casa: "Estoy muy feliz de conseguir mi primera Pole Position de la temporada aquí en Jerez. La sensación es increíble. Disfruté mucho con la moto, así que espero repetirlo mañana en la carrera. Correr en casa siempre te da motivación extra, y además me gusta esta pista, que se me da bien. Todo cuenta. Hemos trabajado bien estos dos días y ahora toca rematar el trabajo en la carrera. Los puntos se reparten mañana, así que se trata de no cometer errores y hacer todo bien", comentó.

Además, Rueda valoró positivamente el trabajo realizado durante el fin de semana: "Desde el primer momento hemos rodado solos, sin buscar ruedas ni referencias, trabajando en nuestro ritmo. Hoy en la clasificación era importante estar concentrado y no cometer fallos, porque el calor hacía que el asfalto estuviera complicado. Pero hemos mantenido la calma y ha salido bien", explicó el andaluz.

De cara a la carrera de este domingo, el joven talento español mantiene los pies en el suelo, consciente de que lo importante está aún por llegar: "La Pole está muy bien, pero lo que cuenta son los puntos de mañana. Salimos en una posición privilegiada, pero la carrera será larga y complicada. Hay que ser inteligentes, gestionar bien los neumáticos y aprovechar cada oportunidad", concluyó.