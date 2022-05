La salvada de Marc Márquez en Jerez en imágenes

Marc Márquez volvió a desafiar los límites de la física este domingo en Jerez con una 'salvada' marca de la casa que dejó a todo el mundo boquiabierto pese a que al ocho veces campeón del mundo se le ha visto hacer varias de estas en su carrera deportiva.

El piloto del Honda Repsol se había colocado en la tercera posición del GP de España tras rebasar a cinco vueltas del final a Jack Miller, al que estuvo estudiando durante 18 vueltas. Sin embargo, tras situarse en zona de podio –habría sido el primero de la temporada para el de Cervera–, Márquez entró en la curva Lorenzo del Circuito de Jerez algo pasado y al intentar rectificar perdió el tren delantero.

En una secuencia de apenas unas décimas, el campeón español se vio prácticamente en el suelo, la moto se le inclinaba a 66 grados y entonces apareció la magia: saco la pierna derecha de la estribera para equilibrar el cuerpo, metió el codo en el asfalto y se ayudó de él para levantar la moto.

Márquez perdió la tercera posición y bajó al quinto puesto, Aleix Espargaró aprovechó la situación para adelantar a Miller y ser tercero y en la última vuelta el español le hacía un interior colosal al australiano en la curva Aspar para firmar la cuarta plaza.

"Estuve en el suelo prácticamente y creo que la afición de Jerez me ha levantado la moto y lo he podido probar otra vez para luchar por la cuarta plaza y la he luchado, la he luchado como luché en Portimao con Alex la sexta, pues he luchado esta cuarta como si fuera una victoria".

De momento, en Jerez Marc Márquez ha firmado la mejor actuación de la temporada en las cuatro carreras que ha podido disputar –se perdió Mandalika y Argentina por la diplopía– y a buen seguro que las victorias llegarán tarde o temprano.