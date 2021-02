Los test de WorldSBK y MotoGP en el Circuito de Jerez, marcados por la lluvia

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogió el miércoles y el jueves dos jornadas de test en las que rodaron los probadores de MotoGP de Ducati, pero con motos de serie -la Panigale V4-, junto al piloto oficial del Kawasaki WorldSBK, el hexacampeón del mundo Jonathan Rea.

La lluvia marcó la primera jornada con muchas ausencias ya anunciadas y los pilotos apenas pudieron trabajar. La del jueves fue mucho mejor y, aunque la pista estaba húmeda por la climatología adversa del día anterior, todos rodaron.

El piloto del Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea, aprovechó el último día al máximo para sacar partido a la nueva Ninja ZX-10RR. Marcó buenos tiempos con la última evolución de la nueva máquina de WorldSBK, a pesar de las persistentes manchas de humedad del asfalto en algunas zonas del Circuito. Dio un total de 40 vueltas, con un mejor tiempo de 1.40.6 con neumáticos de carrera.

Finalmente, rodó solo, ya que su compañero de equipo Alex Lowes no pudo acompañarle después de sufrir una pequeña lesión en el hombro entrenando el pasado sábado.

Rea, satisfecho

Jonathan Rea destacó tras los test que "ha sido muy agradable volver a pilotar mi moto después de lo que me ha parecido mucho tiempo sin hacerlo. Quiero dar las gracias a mi equipo por el gran esfuerzo realizado para estar aquí. Viajar en este momento es difícil para todos".

Aclaró además que "teníamos la intención de hacer un test el miércoles, pero nos encontramos con mal tiempo. Hicieron otro gran esfuerzo para quedarnos, finalmente pudimos dar algunas vueltas productivas al Circuito el jueves y ha sido un test muy positivo. Teníamos que confirmar algunos puntos en los que habíamos estado trabajando y he tenido muy buenas sensaciones".

Bajo su punto de vista, "la pista no estaba en perfectas condiciones porque algunas curvas estaban todavía algo mojadas, pero he podido entender la moto, comprender los cambios y dar mucha información a los ingenieros. No he tardado mucho en coger el ritmo. Me voy del test muy contento con lo que hemos hecho y me siento muy bien sobre la moto. El trabajo que he estado haciendo en casa también ha dado sus frutos".