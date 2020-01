Supervivientes de Auschwitz regresaron al campo de exterminio donde sufrieron la barbarie de la Alemania nazi, y donde hoy se conmemorará el 75 aniversario de su liberación, y lo hicieron con un mensaje al mundo: "Que nadie olvide lo que sucedió en el Holocausto y procuren que nunca vuelva a repetirse".

"Estamos aquí para relatar la pesadilla que se vivió en Auschwitz, ése es nuestro legado al mundo", afirmó la polaca-rusa Lidia Turovskaya (Varsovia, 1929), antigua prisionera de Auschwitz-Birkenau y parte del grupo de supervivientes que ayer llegaron al pueblo polaco de Oswiecim (Auschwitz, en alemán), donde se ubicaba el campo de exterminio, para contar su historia.

La polaca Anna Dabrowska (Varsovia, 1923) es otra de estas supervivientes, arrestada en 1942 por su apoyo a la resistencia y deportada a Auschwitz, donde permaneció hasta ser trasladada a otro campo en enero de 1945, días antes de la llegada de los libertadores soviéticos. "No me canso de contar lo que vivimos en Auschwitz, y lo seguiré haciendo con voz firme mientras tenga fuerzas porque sé que esa es mi obligación", aseguró. Junto a otros supervivientes que ya están en Oswiecim y que hoy estarán en los actos organizados en Auschwitz, Dabrowska quiere que sus recuerdos sirvan para que el mundo tome conciencia y no vuelva a repetirse lo que ella padeció.

Benjamin Lesser (Cracovia, 1928) llegó desde Estados Unidos, donde se trasladó tras la II Guerra Mundial, para relatar su experiencia y participar en los actos conmemorativos. "Recuerdo cuando llegué por primera vez a Auschwitz. Bajé del tren de transporte con mis padres y mis hermanos, a los que no volví a ver porque fueron directamente a la cámara de gas. Aunque entonces yo no sabía qué era eso de la cámara de gas, nadie lo sabía", recordaba Lesser. "El doctor (Josef) Mengele -célebre médico de las SS conocido por sus experimentos con humanos- me preguntó si yo podía trabajar, y respondí que sí. Tenía 15 años y mi capacidad de trabajar fue lo que me salvó la vida", afirmó.

"Un soldado se rió y me dijo: 'Tú, judío, ¿crees que has venido aquí de vacaciones? Aquí tendrás que trabajar. Olvídate de tu familia. ¿Ves la ceniza que flota en el aire? Esos son los restos de vuestros padres, hermanos y familiares'. Así fue nuestra llegada a Auschwitz".

A las 15:00 comenzará la ceremonia oficial de conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración. Más de 1.000 periodistas se han acreditado para este evento, que contará con cerca de 2.500 invitados de 50 países. Unos 200 supervivientes participarán en los actos, explicó uno de los portavoces del museo-memorial de Auschwitz, Lukasz Lupinski, quien reconoció el reto de organización que este evento supone para los empleados del museo.

"Sólo se conserva el 5% de la documentación referente a Auschwitz, ya que 95% de esos documentos fueron destruidos, por eso el trabajo de los historiadores es tan complicado y a la vez tan importante", dijo la historiadora polaca Teresa Watorczych, miembro de un centro de investigaciones históricas especializado en el Holocausto.