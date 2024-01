Condenado a ocho años de prisión por una doble violación a una menor en Cádiz

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a ocho años de prisión a un joven por una doble violación a una menor de edad que cometió cuando ambos regresaban de madrugada de una zona de ocio nocturno.

Según ha quedado probado, el 5 de diciembre de 2021, sobre las cuatro de la madrugada, el ahora condenado, de 18 años, acompañaba a casa a una chica de 15 después de pasar la noche en una zona de bares y copas de una localidad gaditana. "A pesar de la negativa de ella, la llevaba agarrada y le realizaba tocamientos en el pecho por debajo de la ropa durante todo el recorrido, al tiempo que la chica le reiteraba que no la tocara y le retiraba la mano".

En un momento dado, “aprovechando la oscuridad de la zona y teniendo en cuenta la ausencia de viandantes en la vía pública dada las altas horas de la madrugada, el joven, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, comenzó a besar y a tocar de nuevo el pecho de la menor mientras ella le pedía que parase de forma insistente, sin que el agresor atendiera a sus requerimientos, ya que, lejos de detener su comportamiento lascivo, le bajó el pantalón y la ropa interior a la víctima hasta la rodilla; él también se desnudó de cintura para abajo”, expone la resolución judicial dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz.

Así las cosas, prosigue el relato de hechos probados, “el agresor se valió de que la víctima había bebido alcohol y consumido hachís para cogerla con fuerza, rodearla con los brazos y empujarla contra una valla, minimizando de esta forma la posibilidad de que la menor pudiese zafarse y asegurándose, ante la soledad de la zona, que podría satisfacer sus deseos sexuales”.

Acto seguido, el procesado violó a la chica hasta que se vio sorprendido por dos viandantes, que llamaron inmediatamente a la Policía al escuchar que la víctima decía una y otra vez “no, no, no".

"El acusado le abrochó los pantalones, les dijo que era su hermana y les pidió un cigarrillo", continúa la sentencia, que añade que el joven cogió a la menor, "porque le costaba andar", y , aprovechando el estado de embriaguez en el que se encontraba, la condujo hasta un parking "aislado y solitario" y la introdujo entre dos coches, lo que de nuevo le aseguró que la víctima tuviese mayores dificultades para poder escapar al verse acorralada. Y una vez más, a pesar de la voluntad contraria de la menor, "le bajó los pantalones, la puso boca abajo en un coche y la violó".

Los viandantes, al ver que la llevaba al parking, llamaron a la Policía, que se personó en el lugar de los hechos. Entonces, la chica fue trasladada al hospital, donde fue explorada por un especialista en ginecología y por una forense tras activarse el protocolo de agresión sexual.

La versión del condenado

Por lo que respecta al interrogatorio del procesado en el juicio, éste declaró que no hubo penetración, que el acto no fue completo, "lo que es contradictorio con los datos objetivos obtenidos tras los análisis biológicos de las muestras obtenidas de la víctima", que determinaron la presencia de semen coincidente con el perfil genético del condenado.

Asimismo, aduce el tribunal, el encausado incurrió en contradicciones en su declaración y no proporcionó en la vista oral "una explicación sólida que justificase una denuncia mendaz en su contra". "Sentado lo anterior, no tenemos la más mínima duda de la veracidad de los hechos probados", concluye la sentencia, que condena al agresor sexual a una pena de 8 años de prisión y al pago de una indemnización a favor de la perjudicada de 30.000 euros por los daños morales causados.

Pese a que la sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Sección Primera ha acordado prorrogar la prisión provisional del joven, privado de libertad por esta causa desde diciembre de 2021, hasta la mitad de la pena impuesta, esto es, hasta diciembre de 2025.