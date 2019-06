Jerez y la Bahía de Algeciras son las áreas metropolitanas andaluzas con mayor grado de saturación de grandes superficies comerciales en relación con su población. El caso de Jerez es el más llamativo. Con un total de 22 establecimientos que suman una superficie de 224.605 metros cuadrados, Jerez cuenta con la ratio más alta de toda Andalucía.

A cada jerezano le corresponde prácticamente un metro cuadrado de gran superficie –1,05, concretamente–, según datos oficiales de la Junta de Andalucía recogidos en el Plan de Establecimientos Comerciales que aprobó el anterior gobierno socialista en junio del año pasado.

La cifra de Jerez supone más del doble de la ratio media de 0,43 metros cuadrados por habitante que se registra entre los diez grandes centros regionales que define el plan y que abarcan además de a Jerez, a las bahías de Cádiz y Algeciras y a las áreas metropolitanas de las siete capitales de provincia andaluzas.

No obstante, hay que incidir en que Jerez es la única ciudad que el plan analiza en solitario, ya que el resto de zonas son conurbaciones de varios municipios. Precisamente, el documento de la Junta recoge que la actividad comercial de Jerez ejerce de polo no sólo para la ciudad sino para las comarcas adyacentes de la Costa Noroeste, la Janda y la Bahía de Cádiz.

La Bahía de Cádiz desciende al séptimo lugar entre las grandes áreas metropolitanas de Andalucía

Por su parte, la Bahía de Algeciras es la segunda zona con una ratio más alta, aunque a gran distancia de Jerez, al situarse en 0,56 metros cuadrados por residente. El estudio toma como referencia la suma de la población de siete municipios –Algeciras, Los Barrios, Castellar, Jimena, La Línea, San Roque y Tarifa–, donde se contabilizan un total de 17 establecimientos.

La Bahía de Cádiz –que engloba a Cádiz, Chiclana, Puerto Real, El Puerto de Santa María y San Fernando– arroja una ratio sensiblemente inferior de 0,38 metros cuadrados por habitante, descendiendo hasta el séptimo lugar en el listado de las grandes ciudades.

El plan elaborado por la Junta de Andalucía también analiza la superficie comercial de La Janda y la Costa Noroeste, desglosándola de las grandes áreas metropolitanas. En el caso de la comarca jandeña, sólo contabiliza dos grandes superficies con un total de 11.000 metros cuadrados, por lo que la ratio desciende a 0,13 metros cuadrados por habitante.

En cuanto a la Costa Noroeste, se registran tres aglomeraciones con un total de 40.710 metros cuadrados. En este caso, la ratio se eleva a 0,33 metros cuadrados por habitante.

No caben más proyectos

Este grado de saturación implica la dificultad para que entren más proyectos tanto en la Bahía de Cádiz, como en Algeciras y Jerez. “En la provincia de Cádiz podría tener sentido algún proyecto en Chiclana pero es difícil que haya cabida para mucho más. Yo creo que es mejor apostar por reformar y ampliar lo que ya existe que por meter un nuevo gran centro comercial”, explica Rosa Madrid, directora general de CBRE Andalucía y gran conocedora de la zona, pues trabajó en Bahía Sur en San Fernando y se encargó posteriormente del desarrollo y comercialización del centro comercial Área Sur de Jerez.

A su juicio, el anuncio de El Corte Inglés de cerrar su tienda en Bahía Sur no supone motivo de alarma. Más bien, implica una oportunidad para reformar la oferta comercial de un centro que abrió sus puertas hace casi tres décadas y que recientemente cambió de propietario. “Bahía Sur sigue siendo en nuestra opinión un centro dominante en la bahía que tiene la necesidad de renovarse y dar entrada a marcas que aún no tiene”, sostiene Rosa Madrid.

Reforma de las instalaciones más veteranas

El auge del comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo exigen dar un lavado de cara a la oferta comercial de las grandes superficies más veteranas. Si antes era impensable que no se incluyera a un hipermercado como emblema, la tendencia se dirige ahora hacia los supermercados y hacia los negocios de restauración, conocidos en el sector como Food & Beverage. Un ejemplo de esto último sería Luz Shopping, donde prima la oferta de restaurantes sobre la moda.

“Hace 15 años, la locomotora era un hipermercado, y ahora no pasa. En los últimos centros comerciales, ya hay supermercados. Así pasa en Torre Sevilla, con Dia, o en Palmas Altas, que se conoce ahora como Lagoh, también en Sevilla, y que contará cuando abra con un Mercadona. Nosotros ya lo hicimos en su día en Jerez con Área Sur, que abrió sin alimentación y cuatro o cinco meses después de la inauguración llegó Mercadona”, incide la directora general de CBRE en Andalucía.

La arquitectura es otro de los elementos en los que se tiene especial cuidado en los centros de última generación, que han dejado de ser un mero contenedor de marcas para “transmitir experiencias”, según la experta inmobiliaria. “Es uno de los hechos diferenciales. El cliente tiene en cuenta el que no sean edificios cerrados, sino abiertos, la conectividad, que se pueda cargar el móvil o que haya lagos, como tendrá en Sevilla Lagoh”, sostiene Rosa Madrid.

Con más de 70.000 metros cuadrados de superficie, este centro comercial que abrirá el próximo mes de septiembre y promovido por el grupo Lar, será uno de los mayores de Andalucía. En su diseño arquitectónico destaca la inclusión de un gran lago en uno de sus laterales visible desde la mayor parte del centro comercial.

Eso sí, Andalucía esquiva por ahora el llamado apocalipsis retail por el sector y que ha llevado al cierre de centenares de centros comerciales en Estados Unidos. Ante el ocaso de las grandes superficies en la periferia en otros países, enseñas como Ikea o Decathlon han decidido abrir tiendas en el centro de ciudades como Madrid en el primer caso o Sevilla en el segundo.

En pleno apocalipsis del #retail, la tienda física está ganando relevancia en el proceso de compra en todo el mundo https://t.co/pPw5KcflQg #IdeasPwC pic.twitter.com/CBFDPH0Cv5 — PwC España (@PwC_Spain) 9 de enero de 2019

“Tenemos ratios totalmente distintos a los de Estados Unidos. Un ejemplo es que en Andalucía hemos abierto recientemente un proyecto en Almería de un promotor andaluz (Bogaris) que está funcionando francamente bien”, señala la directiva de CBRE, que apostilla, no obstante, que “todo proyecto que sea pequeño, no tenga en cuenta la omnicanalidad ni cuente con marcas importantes, debe pensar en renovarse porque si no, le va a a costar sobrevivir”.