Alba Molina presenta en Jerez su acústico dedicado a Lole y Manuel

“Yo no quería ser cantante de pequeña, pero puedes imaginar lo difícil que era intentar no serlo. Las canciones de Lole y Manuel son clavos imposibles de arrancar, y cuando empecé a jugar con la música se prendió una mecha que ya no hay quien la apague”, rememora Alba Molina, que actuará este sábado, 10 de abril, a las 19 horas, en 'La Guarida del Ángel' junto a José Acedo.

Su debut 'Despasito' (1997), producido por su padre con la ayuda de Alejandro Sanz, rondó las 50.000 copias vendidas y el segundo, 'Alba Molina' (2003), dio paso a una fama que se catapultó con su inclusión en el trío 'Las Niñas', junto a Vicky Luna y Aurora Power. Su primer sencillo, 'Ojú', se coló en todas las emisoras del país a principios de milenio.

Ahora, Alba rinde tributo a sus padres con el disco 'Alba Molina canta a Lole y Manuel', en 2016, el posterior 'Caminando con Manuel', en 2017, y el acústico 'Para Lole y Manuel' publicado el pasado año. “Yo no soy cantaora y nunca lo he sido, soy músico. Y soy gitana y se me nota a la hora de cantar, cante lo que cante, pero no canto flamenco. Nunca me había atrevido a cantar las canciones de mis padres porque aquellas melodías y aquellas letras, del poeta Juan Manuel Flores, estaban hechas a su medida y me provocaba un respeto enorme meterme en ellas. Si hubo algo que me provocó aquella valentía, sin duda alguna fue la marcha de mi padre, y eso refleja inevitablemente en la música”, replica Alba, que ultimó su nuevo álbum con la ayuda de Lin Cortés, Joselito Acedo o su pareja, Andreas Lutz, líder de O’Funk’Illo. “Un arte que solo existe conectado a nuestra raíz pierde su sentido cuando solo queremos huir hacia adelante y olvidar esa raíz”. Pero de nuevo, coinciden en nombres como José Valencia o María Terremoto como rayos de esperanza para el flamenco.