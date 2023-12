El Coro del Teatro Villamarta celebra la Navidad con villancicos y piezas clásicas

El Coro del Teatro Villamarta, acompañado por su Coro Infantil y Joven, celebrará este jueves, día 21 de diciembre, la Navidad en el Coliseo jerezano con un gran concierto en el que interpretará villancicos y piezas relacionadas con esta festividad pertenecientes a autores tan diversos como A. Vivaldi, F. Guerrero, Z. Kodaly y M. Leontovich, entre otros.

La particular aportación de la formación coral a la extensiva programación navideña del Teatro Villamarta comenzará con la interpretación de Gloria de A. Vivaldi. El que está catalogado como RV 589 es el más conocido y popular, pero se sabe que el músico dejó su sello en dos Glorias más.

El Concierto de Navidad, bajo la dirección musical de José Miguel Román, continuará con el Ave María de W. Gómez, que retoma la reconocida salutación del ángel Gabriel a María, según el pasaje bíblico del Evangelio de Lucas.

De V. Vavilov es el siguiente Ave María que escuchará el público asistente. Se ha hecho tan famosa que incluso ha sido versionada en diferentes estilos musicales. Vavilov, guitarrista y laudista ruso que se especializó en la difusión de la música del Renacimiento y el Barroco, tenía la costumbre de no registrar sus obras. Después de su muerte, sus discípulos se disputaron sus partituras y, para darles fama, las publicaron atribuyéndolas a compositores de renombre. Así fue como la obra acabó siendo adjudicada al compositor italiano G. Caccini, pese a que el estilo de uno y otro autor nada tenían que ver.

En el programa también se incluye el Niño Dios de amor herido del sevillano F. Guerrero, uno de los grandes compositores de música sacra del Renacimiento español; el Veni Emmanuel de Z. Kodaly y el Salve Regina to the Mothers in Brazil de L. Jansson. Tal variedad de piezas abarca, además, Candlelight Carol, Christmas lullaby del británico J. Rutter y Dizdizka Zaruan de E. Ugalde, sin olvidar el famoso Carol of the bells de M. Leontovich.

El ucraniano Leontovich compuso esta canción en 1916, pero no fue hasta 1936 cuando Peter J. Wilhousky -un estadounidense de origen ucraniano- publicara la letra en inglés y la popularizara en Norteamérica. Carol of the bells está basada en el folclore de Ucrania y toma como base cuatro notas de una antología de música de este país. Al autor le llevó 16 años dar forma a la versión definitiva, una canción coral dedicada al Año Nuevo.