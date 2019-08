El III Electric Rock Day llegará a la Sala Paúl el 14 de septiembre

El próximo 14 de septiembre tendrá lugar la tercera edición del Festival Electric Rock Day en la Sala Paúl de Jerez. Desde sus inicios en 2017, el Festival no ha dejado de crecer, pasando de cuatro bandas a las siete que compondrán el cartel este año.

El Electric, como se conoce ya popularmente entre los aficionados, se ha convertido ya por méritos propios en todo un referente en la provincia, cita obligada para los amantes del rock, quienes destacan sobre todo el buen ambiente que se vive cada año.

Para esta ocasión, desde la organización se ha configurado un cartel a la altura de las expectativas, con grupos que gozan de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

‘Random Thinking’, dúo de San Fernando, practican una sutil mezcla de estilos que van desde el blues hasta el rock, pasando por el country o el smooth jazz. Cuentan sus actuaciones por llenos absolutos. ‘Hard Days’, siguiendo con lo que se ha convertido ya en una tradición, los sevillanos repiten por segundo año consecutivo después de haber dejado una gratísima impresión el pasado año.

‘Jolly Joker’, banda valenciana de hard rock/sleazy que pondrá todo patas arriba con su potentísimo directo, sin duda protagonizarán uno de los momentos álgidos de la jornada repasando lo mejor de los tres discos editados hasta el momento. ‘Los Brazos’, los de Bilbao están experimentando una ascenso meteórico en su carrera a base de dejarse la piel en los escenarios de todo el país. Rock, blues, diversión y actitud conforman una receta que está triunfando allí por donde pasan.

‘Imperial Jade’ es la banda del momento, con un segundo disco recién salido del horno que no para de recibir excelentes críticas. Su presencia ha levantado una expectación enorme. ‘Them Dirty Roses’ ponen el toque internacional al festival este año. Directamente desde Alabama, Estados Unidos, y bebiendo directamente del southern rock más genuino serán cabezas de cartel del Electric Rock Day 2019.

Por segundo año consecutivo, la banda encargada de romper el hielo serán los ganadores del concurso municipal ‘6 grupos 6’ ‘Smokers Die Young’, con claras influencias del grunge de los noventa.

La apertura de puertas del recinto será a las 12,00 horas y los conciertos comenzarán una hora y media después. Las entradas on line están a la venta a través del portal Entradium al precio de 16 euros, 20 euros en taquilla en taquilla y en los siguientes puntos de venta: Sevilla: Discos Latimore (Amor de Dios); Cádiz: Pub Woodstock, Paseo Marítimo y C/ Sagasta; El Puerto de Santa María: Remache, C/ Luna, y Pub La Mazmorra, Ribera del río; y Jerez: Discos Malamúsica, calle Medina y Discos X Mil, C/ Diego Fernández Herrera.

Durante toda la jornada estarán funcionando diversas barras donde se servirán bebidas y habrá food trucks para reponer fuerzas, además de diversos stands de grandes marcas que están apoyando al festival, como Thunder Bitch, Cervezas Destraperlo o Cádiz en Harley.

Por otro lado, se sorteará un pack de discos de todos los grupos participantes firmados y dedicados a la persona que resulte ganadora, y cuya recaudación se donará a una entidad benéfica de la ciudad.

Otra novedad que tendrá el festival este año consistirá en un stand que se habilitará al efecto para la firma de discos y fotos con los artistas, idea que ha sido muy aplaudida por los aficionados.

Desde la promotora, Rocking Hood Concerts, encargada de la producción del festival, se recuerda que los menores de 14 años no tienen que pagar entrada siempre que vayan acompañados de un adulto.