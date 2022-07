‘Música bajo la luna’ llenará de acordes el centro de Jerez los jueves de julio y agosto

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, pone en marcha, a partir del próximo día 7 de julio, el ciclo ‘Música bajo la luna’, con el objetivo de amenizar las noches de verano en el centro de la ciudad. Se trata de una serie de conciertos de géneros musicales diversos que van a tener lugar en la Plaza de la Asunción todos los jueves de los próximos meses de julio y agosto, a partir de las 22 horas.

La agrupación musical que abrirá este ciclo el primer jueves de julio es Lady and the Cats, formado por cuatro músicos y una actriz de musical que han puesto en común estilos y ritos del pasado (Jazz manouche, Rockabilly, Soul, Pop, Rock and Roll y Swing) aprovechando sus experiencias como músicos sobre las tablas de diferentes escenarios.

El siguiente jueves 14 de julio le tocará el turno al artista uruguayo Martín Buscaglia, que llega a España para presentar ‘Basta de Música’, último trabajo de este artista de la escena musical latinoamericana, que ha desarrollado un universo sonoro y lírico absolutamente contemporáneo, donde el candombé juega con el jazz, el soul respira tropicalismo o los ritmos afros se impregnan de rock, todo iluminado de nuevas sonoridades y una infinita capacidad de jugar con los sonidos. Martín Buscaglia ha trabajado con artistas como Julieta Venegas, Arnaldo Antunes, Lisandro Aristimuño, Chico César, Jorge Drexler o Kiko Veneno, con el que creó el proyecto El Pimiento Indomable.

La siguiente cita, dentro de este programa de conciertos, será con Amalgama Folk y tendrá lugar el jueves 21 de julio. Este grupo folk palentino presentará en Jerez su trabajo ‘Circumterra’, con el que se ‘embarca’ en la primera vuelta al mundo. El recital sigue el itinerario de aquella aventura y para ello utiliza más de 40 instrumentos musicales del mundo con el fin de transportar al público a los diferentes lugares por donde pasa la expedición. Es por tanto, un concierto didáctico, diferente y conmemorativo, puesto que este año se celebra el quinto centenario del primer viaje de circunnavegación mundial.

El cante de Amparo Lagares tomará el testigo dentro de este programa musical el día 28 de julio. Alumna de maestros reconocidos como Arcángel, Esperanza Fernández José el de La Tomasa, Paco Taranto y Laura Vital, entre otros, Amparo realiza un cante armonioso, mineral, y rico en matices. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, ha acompañado como corista a artistas como Carmen Linares, Falete, María Toledo, Diego Carrasco, Makarines y Laura Gallego. Ha sido cartel de ‘La Bienal de Calle’ y ha cantado en numerosos espacios culturales.

La programación del ciclo ‘Música bajo la luna’ continuará en el mes de agosto con el cantante Juan Santamaría y su trabajo ‘Música sin fronteras’, que presentará en Jerez el jueves día 4. Nacido en Ayamonte comenzó su carrera musical en Portugal, debutando en el Coliseo de Oporto con un repertorio de canción popular y fado. También ha actuado en todas las regiones de España. Ha cantado con artistas internacionales como Dulce Pontes, Teresa Salgueiro (Madredeus) y otros artistas importantes del fado y las músicas del mundo. Con motivo del 25 aniversario de la Revolución de los Claveles, presentó un álbum dedicado a José Saramago y Juan Ramón Jiménez llamado ‘Feitiço Ibérico’ y en el año 2011 estrenó el espectáculo ‘Fados y coplas tributo a Carlos Cano’, grabando un disco con el coro de Julio Pardo de Cádiz, la Orquesta del Aljarafe de Sevilla y los músicos de Amalia Rodrigues. En 2015, editó otro disco con los poemas de Santa Teresa de Jesús llevados al fado.

Este ciclo continuará el día 11 de agosto con la actuación de Maestro Mutante. Las canciones de este grupo podrían inscribirse en una corriente personal de NeoSoul, con gran presencia de groove afro y armonías un tanto jazzísticas. El sonido evoca un lenguaje rico en imágenes, con texturas ambientales y cadencias sensuales, a veces luminoso, a veces oscuro. Maestro Mutante surgió a finales de 2018 en Jerez, a partir del encuentro del guitarrista Alfredo Sampalo y el bajista Fali Abad. Con la premisa de crear un proyecto de música creativa basada en el groove, empiezan a esbozar composiciones a las que suman la voz solista de Aryma y posteriormente, los teclados de Oscar Plazaola y la batería de Nolín Cuesta.

A continuación tomará el testigo The DixieLab el jueves 18 de agosto. Este grupo surgió como un laboratorio de música en directo con el objetivo de disfrutar con los clásicos del jazz más antiguo que surgió en Nueva Orleans a principios del siglo pasado: el Dixieland. Esta banda la conforman cinco músicos con mucha experiencia, que han colaborado varias veces con reconocidos intérpretes del estilo tanto nacionales como internacionales. Buscan un espacio de encuentro con ese antiguo repertorio estrechamente relacionado con el baile, dándose mucha libertad para la improvisación, entregándose por completo a la espontaneidad y a la emoción y creando momentos únicos que solo la música en directo puede proporcionar, bajo la filosofía de que la vida es mucho mejor (y más divertida) gracias al swing. Los integrantes de este grupo son Paula Padilla (voz y ukelele), Matías Comino (guitarra y banjo), Daniel González (contrabajo), Nacho Botonero (trompeta, saxos, clarinete) y Pablo Cabra (batería, tabla de lavar).

Cerrará el ciclo ‘Música bajo la luna’ el día 25 de agosto La Maui, con su trabajo ‘Por arte de magia’. Nacida en Utrera, su padre, Miguel Ramírez, guitarrista y compositor, y su tío, Miguel Vargas Jiménez 'Bambino', el mítico cantaor flamenco, fueron sus primeras influencias musicales. Después de varios discos con los grupos ‘El puchero del Hortelano’ y la banda ‘Maui y los Sirénidos’, la cantante decidió iniciar una carrera en solitario. En el barrio de Malasaña nació Viaje interior (2014), un disco que contó con las colaboraciones de artistas como Martirio, Jorge Pardo y El Kanka. En su último trabajo, ‘Por arte de magia’ (2019), financiado mediante una campaña de micromecenazgo, también aparece la flauta de Jorge Pardo, además de las voces de Antonio Carmona, Tomasito, y Chipi de La Canalla.

La entrada a todos los recitales será libre y gratuita hasta completar el aforo. Habrá un espacio acotado con sillas para que el público disfrute de la programación musical.