Steven Spielberg rodó hace 30 años 'Indiana Jones y la Última Cruzada'

Han pasado ya 30 años desde que Steven Spielberg decidiera rodar en tierras almerienses la película Indiana Jones y la Ultima cruzada interpretada por Harrison Ford y Sean Connery. Sin duda, después de algunos años donde el cine parecía que no vivía su boom en la provincia, Spielberg puso a Almería de nuevo en el mapa con esta nueva superproducción.

El rodaje se llevó a cabo entre mayo y junio entre fuertes medidas de seguridad. La productora quiso por todos los medios que no se pudiera acceder al rodaje y tampoco contar con fotografías tanto del rodaje como de sus protagonistas. Y realmente lo consiguieron, porque el rodaje se vivió de forma intensa, pero con mucho mutismo.

Probablemente en Almería hay escenas de la película que son inolvidables. Hay una escena del tanque rodada en la rambla muy cerca de Rioja, o también la persecución de un avión nazi a un coche donde viajan los protagonistas de la película en la zona de las minas de Rodalquilar, o también la escena de la Escuela de Arte, donde hubo que introducir un Rolls Royce con una grúa en el Claustro de dicho centro.

Harrison Ford apenas perdía el sombrero en toda la película y eso que se producen persecuciones, incluso a caballo. Pues el actor para evitar perder el sombrero se grapaba el sombrero a la cabeza. Eso hizo que incluso en situaciones de mucho riesgo el sombrero nunca saliera despedido de la cabeza del actor.

Cuando Sean Connery decidió espantar gaviotas con su paraguas en la playa de Mónsul fueron muchas las técnicas empleadas para que esa escena se convirtiera en una de las que más representarían esta cinta de aventuras. En la imagen general que aparecen estas aves paradas, realmente lo que se encontraba allí eran maquetas, y a la hora de que volaran se escogieron palomas porque eran más tranquilas y manejables para rodar.

En la película hay muchas localizaciones naturales, como es el caso de Sierra Cabrera en Turre, la pista de tierra hacia San José de Los Escullos (Níjar) Rambla del Búho, Trujillo, Indalecio y Las Salinillas (desierto de Tabernas), la calle Almanzor que sube a la Alcazaba (capital) y la playa de Mónsul de San José (Níjar), lugares donde se desarrolla la acción.

Ford hizo varias de sus escenas peligrosas -de nuevo- incluyendo la peligrosa escena en la que Indy cuelga de la torreta del tanque alemán mientras este excava las paredes del barranco. De hecho, era tan insistente en su deseo de no ser doblado que Vic Armstrong, el doble de Ford, le llevó aparte y le mintió diciéndole que "si no le doblaba se quedaría sin dinero". Harrison se quedó horrorizado y dijo, "Perdona, Vic, no me había dado cuenta, tranquilo, ya me callaré".

El desierto de Tabernas, fue uno de los escenarios de esta película. De hecho, Tabernas fue la primera parada en este rodaje, que tuvo lugar en 1988. Su paisaje rocoso y árido fue el escenario de una persecución en tanque en la que Indi y su padre intentan arreglar su relación.

En Almería aprovecharon el viaje para seguir rodando en la ciudad y hacer una grabación poco usual, en el interior. Con una estructura del siglo XIX, la Escuela de Arte, situada en la plaza de Pablo Cazard, se convirtió en el escenario perfecto para otra escena, especialmente por el claustro que tiene en su interior y que se remonta a la época de los Reyes Católicos.

Las playas de Cabo de Gata fueron el escenario perfecto para una escena de Indiana Jones. La escena que se grabó aquí fue cuando el padre de Indi consiguió derribar un avión nazi con el único arma que tenía: un paraguas en la playa de Mónsul.

En esta zona se rodó la persecución que tuvo lugar entre el coche de Indiana Jones y los aviones nazis. Pasaron por un túnel que une Rodalquilar y Agua Amarga. Sin duda, fueron muchos los rincones que aparecen en la última parte de la película. Fue un rodaje inolvidable que ahora cumple tres décadas.