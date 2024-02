La Zaranda exhibirá 'Manual para armar un sueño' durante un mes en Madrid

Con la experiencia que dan 45 años sobre las tablas, la compañía jerezana 'La Zaranda' llega a Teatro Español con 'Manual para armar un sueño', una pieza escrita por Eusebio Calonge con la que se quiere arrojar luz en las tinieblas de un mundo hostil.

La veterana compañía, que estará desde el miércoles 28 de febrero hasta el 27 de marzo en la Sala Principal del Teatro Español, presenta una oda a la esperanza a través de su satírico lenguaje.

"Estar aquí es apasionante, siento que estoy en el principio de mi carrera", ha dicho este martes Eusebio Calonge, autor de esta pieza, quien asegura que "en este escenario tiene el amor de esa gente que se entrega a comulgar con el teatro".

Un texto que reúne a los tres habituales de La Zaranda, Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, actores que exhiben su particular visión del teatro, un mundo que conocen muy bien y que muestra con una propuesta poética y con humor inteligente.

La trama de la obra gira en torno a un actor que ha ido envejeciendo en los camerinos. El personaje se encuentra frente al espejo maquillando su derrota y sus ilusiones.

En mitad de ese desengaño, con sus postreras fuerzas, saldrá a irradiar esperanza al escenario y rememora tiempos y personajes del pasado que le han resultado extraordinarios.

Aliado con su personaje, el viejo actor removerá las entrañas del teatro, topándo con sus vicios y virtudes, para buscar la alegría del reencuentro con el teatro.

"El teatro para nosotros, pese a las pesadillas, siempre ha sido seguir en la búsqueda del sueño, ese del que hablaban los clásicos", ha añadido Paco de la Zaranda, director de obra.

La compañía Zaranda, Premio Nacional de Teatro 2010, bucea en los textos clásicos de Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes o Dante Alighieri "para seguir haciendo teatro", dice Eusebio Calonge, quien no sabe qué ha aportado a la escena con esta obra.

"No sé lo que he aportado, pero sí sé lo que a mí me ha aportado: ser capaz de seguir soñando", ha dicho Calonge.

'Manual para armar un sueño' es la vigésima tercera obra de esta compañía andaluza que cuenta en su haber con títulos como 'Vinagre de Jerez', 'Perdonen la tristeza' o 'Cuando la vida eterna se acabe'.