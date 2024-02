Luis Fonsi actuará en Jerez el próximo 28 de julio

El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño-estadounidense Luis Fonsi visitará Jerez el próximo 28 de julio. Lo hará dentro del marco de 'Veranea en la Bodega', en el ciclo Tío Pepe Festival, en Las Copas de González Byass.

Una noche increíble en la que el artista celebrará 25 años de éxitos, en un espectáculo en el que recorrerá los mayores éxitos de su carrera musical.

Será un concierto histórico porque se trata de un homenaje repleto de sorpresas donde Luis Fonsi repasará esas dos décadas y media en la música.

Además de disfrutar de la música de Luis Fonsi, se podrá hacer lo propio gracias a artistas y grupos como Take That, Ana Mena, Gilberto Santa Rosa, Raphael, Miguel Poveda, concierto tributo God Save The Queen, La Oreja de Van Gogh, Antonio José, Amaral, India Martínez, el tributo ‘Arrival From Sweden, The Music of ABBA’, Santiago Auserón, Nil Moliner o Los Secretos. La programación se completa con los ciclos ‘Solera y Compás’, con artistas como María Terremoto y Rancapino Chico o Israel Fernández junto a Diego del Morao, y el toque de humor de ‘Tío Pepe Comedy’ con Flo, Mota y Segura.

Todas las entradas para las actuaciones anunciadas están a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.