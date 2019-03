'Anónimo', de David Coria, logra el XVIII Premio del Público

"Una inyección para trabajar con más ilusión"

David Coria recibió la noticia del Premio del Público ayer a primera hora de la tarde, recién llegado a Madrid, a las puertas del Real Conservatorio Profesional de Danza 'Mariemma', de donde le habían llamado como coreógrafo invitado para crear una pieza para sus alumnos. El artista no pudo reprimir su emoción desde el otro lado del teléfono en conversación con este Diario. "No saben lo feliz que estoy en estos momentos", comentaba, "porque esto supone para mí una inyección que me anima a seguir trabajando con mayor ilusión". Tras asegurar que no se lo esperaba, dijo que es "un reconocimiento al trabajo".

LOS PREMIADOS DEL SORTEO

Este año, de entre todas las personas que participaron en la votación a lo largo del Festival se ha realizado un sorteo que ha deparado los siguientes ganadores:

María Dolores Muñoz Fernández. Premio: guitarra y clase gratuita.

Francisca Gutierrez Salguero. Premio: cajón flamenco.

Almudena Quintero. Premio: castañuelas y clase magistral de este instrumento con Angelita Gómez.

Los premios se entregarán en próximos días en ‘ArteaDiario’.