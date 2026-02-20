Brillante glosa de Antonio Gallardo Molina en la Academia de San Dionisio de Jerez

La Real Academia San Dionisio acogió el acto en memoria de Antonio Gallardo Molina por el centenario de su nacimiento

La Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez celebró en la jornada del jueves 19 de febrero de 2026 un acto conmemorativo con motivo del centenario del nacimiento de quien fuera académico de esta corporación, poeta, letrista, comediógrafo y fotógrafo, Antonio Gallardo Molina, figura imprescindible de la vida cultural jerezana del siglo XX.

Antonio Gallardo Molina encarnó como pocos el espíritu polifacético de la cultura local.

Su finura poética, la hondura y el duende de sus letras flamencas, así como la brillantez de sus pregones dedicados a algunas de las imágenes y tradiciones más representativas de nuestra ciudad, lo situaron en un lugar de referencia dentro del panorama cultural jerezano.

Entre sus intervenciones más recordadas destacan el pregón de la Semana Santa de Jerez de 1971, el del Cincuentenario de la Hermandad de las Cinco Llagas en el curso cofrade 1989-1990, así como el pregón de la Feria del Caballo en 1981 y el dedicado al toreo jerezano en 1990.

El reconocimiento institucional a su trayectoria culminó con su nombramiento como Hijo Predilecto de Jerez en el año 2009, distinción que vino a refrendar el cariño y la admiración que siempre despertó entre sus paisanos.

En esta sesión conmemorativa, su figura fue analizada y valorada por tres académicos, amigos y profundos conocedores de su amplia y enjundiosa trayectoria: el presidente de honor, Francisco Fernández García Figueras, y los académicos numerarios José Marín Carmona y José Luis Zarzana Palma.

Cada uno de ellos abordó distintos perfiles de tan señera personalidad, ofreciendo una visión complementaria de quien supo aunar sensibilidad literaria, compromiso con las tradiciones jerezanas y una constante vocación de servicio a la cultura.

Con este acto, la Real Academia San Dionisio rinde homenaje a un compañero admirado y recordado, reafirmando su compromiso con la memoria y la proyección de las grandes figuras que han contribuido a engrandecer el patrimonio cultural de Jerez.