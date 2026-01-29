Doble descarga de rock alternativo y metal en Jerez con Born Slave y Sibelclan

La banda granadina Sibelclan al completo, con Juan Luis Manosalbas, Jorge Boke, Pedro Pardal e Isra Jiménez.

La sala de conciertos de La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera ha programado para este sábado 31 de enero una doble cita de música en directo con dos bandas andaluzas de la escena del rock alternativo y metal: Born Slave y Sibelclan.

Born Slave es un cuarteto sevillano de rock metal formado en 2021 por Pedro Valladares a la guitarra, Juan Manuel Manzano, voces, Kostas al bajo y Pablo Loredo en la bateria.

La formación combina sus "sonidos particulares con influencias del blues, el rock y el metal, entre otros", se definen ellos mismos su website.

A finales de 2022, Willy Sánchez se unió como vocalista, con quien grabarían su primer trabajo en 2023.

Willy decidió dejar la banda por motivos personales y fue reemplazado por Juan Manuel Manzano, así que decidieron regrabar el álbum con la nueva voz.

Llegan a Jerez para presentar su último trabajo 'Raw Emotions' (Hypnos Music Project 2025), el segundo tras el homónimo 'Born Slave' lanzado en 2024, también con Hypnos Music Project.

Por su parte, Sibelclan es una banda granadina de rock alternativo con influencias Stoner y Grunge integrada por Juan Luis Manosalbas (voz), Jorge Boke (batería), Pedro Pardal (guitarra) e Isra Jiménez (bajo).

Nace en 2013 tras unirse Gerardo Hernández y Juan Luis Manosalbas en un proyecto común del que "surgieron canciones originales de gran calidad y con un sello distinto de lo visto en el panorama hasta la fecha. El resto de la formación se va completando tras entradas y salidas varias hasta confluir en el elenco actual", informan en su página web.

Han editado dos trabajos: el lp 'Half Marathon' y un álbum EP 'Full Marathon', éste en 2022.

La cita será este sábado 31 de enero en La Guarida del Ángel (Porvenir,1Jerez ) a partir de las 22:30 Horas.

Las entradas 10, sólo en taquilla.