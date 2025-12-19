Strawberry Hardcore presenta su nuevo single en Jerez de la Frontera

Uno de los diversos y atractivos alicientes que tendrá la tercera edición del festival Concierto Antes de Navidad, de este fin semana en Jerez de la Frontera, será disfrutar de la actuación en directo de la banda Strawberry Hardcore.

La formación madrileña de hardcore punk melódico, un quinteto liderado por el vocalista de Def Con Dos César Strawberry, llega a Jerez con nuevo material discográfico.

El grupo presenta 'Punk Forever in the World' que, pese a ser grabado en 2019 por una formación anterior, ha sido regrabado este pasado verano con nuevos bríos convirtiéndose en el single del lanzamiento de su próximo álbum, el tercero de una carrera que comenzó en 2001 tras la disolución de los aclamados Def con Dos.

Desde entonces, Strawberry Hardcore se han convertido en un pionero y referente del hardcore melódico estatal con su "característico punk acelerado", destacan desde La Factoría del Ritmo.

Los conciertos de Strawberry Hardcore incluyen canciones "con letras de ingenio y presentan referencias de la cultura urbana más descarnada".

Sus espectáculos convierten a esta formación en una "sólida propuesta llena de frescura y originalidad en el punk del panorama nacional".

Strawberry Hardocore está formado por César Strawberry en la voz principal, Samuel Barranco en el bajo, Mara Gilbert en la voz de apoyo y coros Álex Ménez a la guitarra y Fernando Arce en la batería.

*Vídeo de 'Punk Forever in the World' el nuevo single adelanto del tercer álbum de Strawberry Hardcore.