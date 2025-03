Conferencia de Juan Carlos Durán sobre la 'Soledad no deseada en la personas mayores'

La Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, alberga este martes 18 la segunda conferencia del Ciclo 'Envejecimiento activo', organizado en colaboración con la Fundación La Caixa. La conferencia programada estará a cargo de Juan Carlos Durán Alonso, director médico del Hospital San Juan Grande y Académico de Número de esta Academia, bajo el título 'Soledad no deseada en la personas mayores'.

La soledad no deseada en las personas mayores se define como un sentimiento subjetivo que genera sufrimiento, causado por la falta de compañía. Se debe a un desequilibrio negativo entre la cantidad y la calidad de las relaciones sociales que la persona desearía tener y las que realmente tiene.

Puede haber personas que en su proyecto de vida lo deseen realizar en soledad, no sufriendo por ello. U otras personas que viven en la calle, solas y no aceptan ayudas. Esto no es soledad no deseada.

Es un problema muy prevalente, estimándose que puede afectar a uno de cada cuatro mayores. Hablamos de una de las epidemias silentes del siglo XXI. El progresivo envejecimiento de la población, con la pérdida de seres queridos en la última etapa de la vida, explican esta elevada frecuencia, junto al descenso de la natalidad: hay menos hijos para acompañar y cuidar, y la dispersión geográfica que se vive en el mundo actual, haciendo cada vez mayor número de hogares unipersonales.

Afecta tanto a la salud psicológica, produciendo ansiedad, depresión o insomnio, como a la salud cognitiva, habiéndose demostrado que la soledad es un factor de riesgo independiente de demencia, aumentando por tanto la prevalencia de esta. También afecta a la salud física, ya que puede ser un factor de riesgo vascular, aumentando el riesgo de infartos o de ictus, y afectando a la nutrición del paciente que la sufre y a su capacidad funcional: se mueven menos.

Es muy importante sensibilizar a la población, y muy especialmente a los profesionales sanitarios, para que sean capaces de detectar este problema. Muchas veces los mayores que la sufren no lo expresan, y se manifiesta por síntomas inespecíficos. Hay que preguntar por las relaciones sociales que tienen y por el sentimiento de compañía que experimentan. Existen escalas, nacionales e internacionales, que nos pueden ayudar en el diagnóstico y para medir la intensidad de la soledad no deseada.

Una vez detectado el problema, debemos establecer acciones preventivas e intervenir sobre el mismo. El voluntariado impulsa la participación ciudadana y puede ayudar a solucionar este problema, ya que el acompañamiento a los mayores que la sufren y su proximidad es importante. Las personas voluntarias que se implican en el acompañamiento deben estar formadas para afrontar estas situaciones, debiendo existir organizaciones que respalden, y sepan acompañar en este proceso. San Juan de Dios es un ejemplo de ello, y ha editado una guía para el acompañamiento de la soledad no deseada.

Además de San Juan de Dios, diferentes instituciones cuentan con gran experiencia en el abordaje de este problema, como Fundación La Caixa, que dispone el programa 'Siempre acompañados', que se desarrolla en diferentes ciudades, siendo Jerez una de ellas. O la Cruz Roja, que tiene el programa 'Enrédate'.

Siendo la prevención la principal medida para evitarla, por eso es importante prepararse para la vejez, cuidar las relaciones familiares y a los amigos, y aumentar las relaciones sociales, siendo el voluntariado y el asociacionismo las principales herramientas para ello.

La presentación del conferenciante estará a cargo de Juan Salido Freyre, académico de número y presidente de la Academia. El acto tendrá lugar en la sede social, calle Consistorio, 13, a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo.