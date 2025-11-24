El grupo jerezano Dirección Sur lanza su quinto álbum de estudio, 'Dejavú Nº 30'

La banda jerezana Dirección Sur ha editado su quinto álbum de estudio, 'Dejavú Nº 30', un LP que pretende ser una celebración ya que este año 2025 la banda cumple los 30 años de la grabación de su primer disco, 'Tarifa', grabación que realizaron en los estudios Punta Paloma y que fue producido por José María Sagrista, guitarrista de grupos como Triana o Circulo Vicioso.

Para ello, en este 2025, volvieron al mismo estudio, y con el mismo productor, para grabar este Dejavú, en directo, "sin trucos, como lo hicieron las bandas" que los influyeron, explica la banda jerezana.

El disco desgrana en sus siete temas "una visión más madura de quienes somos, del circo de apariencias en el que a veces se convierte nuestra sociedaad, llena de gente con 'Zapatos de Hojalata', habla sobre las incongruencias del 'Homo Sapiens' del siglo XXI, y sus acuerdos 'perfectos' para abandonar, de amor y de que a veces la palabra 'Tú' encierra el mundo entero, de que 'Ya es hora' de entender y ayudar a quien no se sa e explicar y de lo fácil que es verse tentado por el 'Hijo de belcebú' en su moderna forma de monedas y billetes", explica la banda.

Un tema destaca por encima de los demás: 'Un Gourmet a Dieta en Jerez', ligado de forma indefectible a la Capitalidad Gastronómica de España otorgada a Jerez para el año 2026. El tema, que cuenta con la colaboración de grandes artista de nuestra localidad (Abocajarro, Ana de los Reyes, Coral de los Reyes, Daniel Quiñones, David de María, David Lagos, David Strike, Ezequiel Ezequiel Márquez, Gallopedro, Ismael Jordi, Jesús Méndez, Los Delinqüentes, Luis Lara, Pepe Torres), "nos habla con cariño y devoción de la comida de nuestra tierra, de lo bien que se come y de lo difícil que es estar a dieta aquí, en Jerez, un himno a nuestra forma de entender la gastronomía".

Este tema les ha valido el reconocimiento de la Asociación Hostelería de Jerez, siendo premiados en la última Gala 2025 por la composiciónde este tema.

"Aunque pueda parecer una frase hecha, quizás incluso manida, es el disco más maduro de la banda hasta la fecha y augura un 2026 movidito", promete la banda.