Jaime de los Santos presenta su nuevo libro 'El evangelio según Caravaggio' en Jerez

Jaime de los Santos, en el centro, durante la presentación junto a la alcaldesa y a Adrián Otero, de la librería El Laberinto.

La Sala Pescadería Vieja de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido este sábado la presentación de 'El evangelio según Caravaggio', la segunda novela del historiador del Arte y político Jaime de los Santos.

En su nuevo libro, De los Santos reconstruye con rigor y sensibilidad la existencia de Caravaggio, un genio que revolucionó la pintura, huyendo de la leyenda del hombre violento y peligroso, revelando a un artista libre, innovador, profundamente humano que siempre se mantuvo fiel a la verdad.

El libro relata que Caravaggio mató al proxeneta de sus dos mejores amigas, a las que usó como modelos para algunas de sus obras y tuvo que huir de Roma. A raíz de este incidente, según el autor, se le construyó una biografía llena de falsedades. El libro muestra a unas mujeres fuertes que se vieron obligadas a mercadear con sus cuerpos, una lacra que, como destaca el diputado, aún hoy en día muchas mujeres padecen.

En la novela, ambientada en momentos clave de la historia de la humanidad, De los Santos ha intentado convertir en palabras las experiencias más traumáticas de las víctimas de trata, como lo fueron las protagonistas del libro, para lo que el diputado se ha reunido con víctimas que hoy trabajan en Apramp, la asociación para la asistencia integral para víctimas de la trata.

El acto, celebrado en formato de coloquio y presentado por Adrián Otero de la Librería El Laberinto, ha contado con la presencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a una nutrida representación de responsables del gobierno municipal. Durante la presentación, la regidora jerezana ha subrayado la permanente atención que Jaime de los Santos presta a las mujeres a través de sus obras y, en concreto, durante las 680 páginas de este nuevo libro. Asimismo, le ha agradecido que haya querido presentar su libro en Jerez, ciudad candidata a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Jaime de los Santos es licenciado en Historia del Arte con cursos de especialización como la cátedra del Museo del Prado 'Francisco de Goya'. Ha trabajado en la Agencia de Comunicación Replica como jefe de prensa y ha sido director creativo de la empresa Proyectos S.L. En 2012 accedió al puesto de consejero técnico del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y tres años más tarde fue nombrado director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. En 2017 tomó posesión del cargo de consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, siendo designado senador autonómico por la Asamblea de Madrid en junio de 2021. Desde julio de 2025 es vicesecretario de Educación e Igualdad y miembro del comité de Dirección del Partido Popular.