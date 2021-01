La jerezana Rocío Marín, camino a los Goya

La actriz jerezana Rocío Marín figura en la lista de candidaturas a las nominaciones de los Premios Goya 2021. Lo hace en la categoría de Mejor Actriz Revelación por la película 'Mi gran despedida', cinta que cuenta en total con 19 candidaturas, entre las que están Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original.

"Estoy feliz, es un sueño, ¡imagínate! Me hace muchísima ilusión", cuenta la actriz vía teléfono, que también fue nominada hace unos días para la 33 edición de los Premios del Cine Andaluz de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan), en Interpretación Femenina de Reparto. "Yo estaba deseando trabajar por aquí después de tantos años en Madrid, así que la nominación de Andalucía también me emociona. De hecho, me ha salido una película en Sevilla para abril con Salva Reina y María León y sigo con 'La maniobra de la tortuga' de Juan Miguel de Castillo".

"Un año completo" para Rocío, que acaba de ser madre de una niña, nominada a estos premios y con varios proyectos bajo el brazo. "Hombre, cerrar el año así... pues imagínate. Además, ahora que he regresado a Jerez por un tiempo, pues lo de Asecan puede animar a trabajar más por Andalucía, que me apetece mucho y así quedarme un poco más".

Dirigida por Antonio Hens y Antonio Álamo, rodada en febrero de 2019 en Cádiz, El Puerto y Sanlúcar, la producción de 'Mi gran despedida' está en manos de Malas Compañías PC S.L., Plenilunio Film And Arts y el reparto lo completan Eloína Marcos, Carmen Vique, Carolina Herrera, Jesús Castro, Juanma Lara, Manuel Valenzuela.

Es la historia de tres amores: el de Puri, dispuesta a hacer lo posible y lo imposible por dejar las cosas claras con su novio; el de Milagri, que guarda más secretos de los que su naturaleza le permite, y el de Sara, cuya inminente boda reúne a un variopinto grupo de mujeres para festejar su compromiso en un día que debería ser muy feliz para todas. Pero va a ser que no. Es también la historia de dos catástrofes, aunque quizá nos quedamos cortos. Y, por último, es la historia de un acto de coraje, aunque, por supuesto, haya siempre que pagar un precio por ello. Una jornada que transformará la vida de los personajes principales.

Rocío Marín, de 39 años, comienza su formación teatral en Madrid a los 17 años en el afamado laboratorio de teatro William Layton y completa su formación en Nueva York en el estudio de John Strasberg. Tiene una amplia trayectoria en teatro destacando sus trabajos en ‘Barrocamiento’ dirigida por Fernando Sansegundo, ‘Dentro de la tierra’ en el Centro Dramático Nacional dirigida por Luis Luque, ‘Prometeo’ en el pasado Festival de Teatro de Mérida dirigida por José Carlos Plaza y ‘Tres sombreros de copa’ en el Centro Dramático Nacional, dirigido por la actual directora del Teatro Español, Natalia Menéndez.

En el terreno audiovisual ha formado parte del reparto de la premiada película ‘Campeones’ de Javier Fesser y ha colaborado en diferentes series de televisión como ‘Centro Médico’, ‘El pueblo’ y ‘La que se avecina’, entre otras.