Manuel Alejandro recibe el reconocimiento de la industria de la música reunida en Bilbao

Manuel Alejandro, uno de los grandes iconos de la música en español con más de 600 canciones registradas como compositor, se ha presentado este miércoles en Bilbao en el gran foro para profesionales de la música BIME, que lo homenajea en esta edición con el premio Aupa a toda su trayectoria.

"Este reconocimiento a mis 93 años y llamándose Aupa me jalea como nunca y su guiño me hace cargar las pilas", ha dicho en un encuentro previo a la recepción del galardón, donde ha leído un escrito en el que ha destacado que por fin "han comenzado a reconocer el valor intrínseco de una canción", tras muchos años en que "el autor siempre se movió en la sombra".

Ha destacado en ese sentido, sobre todo para que las jóvenes generaciones reconocieran de nuevo su obra, la importancia que tuvo que Rosalía "impactara al mundo" cuando interpretó en 2023 en los Latin Grammy uno de sus míticos temas que popularizó Rocío Jurado, 'Se nos rompió el amor'.

Con ese tema ha hecho un juego de palabras, cuando ha recordado divertido que a él se le rompía el amor "de tanto usarlo", pero que en el nuevo tema de Rosalía, 'Berghain', se canta: "Te voy a follar hasta que me quieras". "Si es que cuanto más se folla, más se ama", ha resuelto entre las risas del público, constantes durante el acto.

En su opinión, "nada es prohibido según cómo se haga o se diga", ha apuntado al hablar de lo desinhibidas y adelantadas que han sido muchas de sus composiciones, abundando en temas como la masturbación por ejemplo en 'Amores a solas', también del repertorio de Rocío Jurado.

"Cada cantante me ha dado el placer y el regalo enorme de escribirle canciones, porque por ejemplo si no tengo a Rocío Jurado al lado y sé cómo es, no le escribo algo como 'si no se rompe la noche haremos locuras de amor' o 'hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo'", ha afirmado quien ha sido autor para estrellas como Julio Iglesias, Raphael, Jeanette o El Puma, entre muchos otros.

Ha vuelto a repetir no obstante que el amor por su segunda mujer, Pura, ha sido lo que a menudo le ha "movido" al escribir una canción, desde 'Yo soy aquel' que hizo famosa Raphael hasta 'Y ya te quería', la última, que entregó a su ahijado Alejandro Sanz.

Leer a los grandes literatos, probar mucho al piano y "dejarse llevar" fueron los principales recursos creativos para este compositor de Jerez de la Frontera que, pese a su prolífica y exitosa producción, se ha declarado modestamente "un escribidor de canciones torpe".

Eso sí, entendiendo él mismo ese proceso como algo muy íntimo, ha reconocido no entender las abultadas nóminas de autores que hoy por hoy contribuyen a un único tema: "Uno no se masturba delante de otras cinco personas".

Sobre la IA y su posible abuso en la creación ha pronosticado que, "desbordado el vaso, nos hará despertar al encontrarnos solos ante nuestra esencia y ver avergonzados que hemos dejado de soñar con las estrellas".

"La IA no sentirá jamás lo que sentimos nosotros, lo que sabemos que sentimos cuando hemos sentido", ha prevenido quien ha rechazado tajante por otro lado la posibilidad como han hecho otros artistas de vender su catálogo a terceros por una buena suma de dinero: "No tiene precio porque es mi esencia".