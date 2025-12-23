Multicines Jerez emitirá el concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín

Imagen de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Un día después de que, la Joven Orquesta Filarmónica 'Campos Andaluces' presente en Jerez un concierto dedicado a las grandes bandas sonoras del cine, llegará a Multicines Jerez otra de las grandes citas de la música clásica internacional.

Será la emisión en Multicines Jerez en directo (Miércoles 31 de diciembre a las 17:30 horas) del concierto de NocheVieja de la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Kirill Petrenko y con la participación del tenor francés Benjamin Bernheim.

El programa combinará romanticismo, lirismo y modernidad con obras de Chaikovski, Gounod, Bizet, Massenet, Chabrier y Gershwin. El concierto tendrá dos horas de duración, comenzará a las 17:30 horas del miércoles 31 de diciembre y las entradas anticipadas tendrán un coste de 10 euros.

El concierto incluye piezas que evocan la elegancia y la pasión de la ópera francesa de Gounod; extractos vibrantes de Bizet que nos transportan al corazón de sus narrativas musicales; melodías líricas y emotivas de Massenet, que conmueven el alma; composiciones llenas de vivacidad y color de Chabrier, y por último, clásicos de Gershwin, que aportará un toque de la exuberancia y el dinamismo americano.

Como broche de oro, el programa contará con la participación especial del tenor francés Benjamin Bernheim, una de las voces líricas más aclamadas del momento, conocido por su elegancia vocal, expresividad y presencia escénica

Más que un concierto, se trata de una celebración colectiva de la música en su máxima expresión: virtuosismo, belleza y emoción compartida en una velada que marca el paso al nuevo año.

Gracias a la proyección en gran pantalla y al sonido envolvente, los espectadores podrán vivir en sus cines la experiencia única de despedir 2025 junto a una de las formaciones más prestigiosas del mundo.

Esta emisión lega a las salas españolas gracias a ladistribución de Versión Digital.