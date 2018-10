78 años del nacimiento de John Lennon, ídolo de varias generaciones

En conmemoración del 78 nacimiento del ex componente de The BeatlesJohn Lennon, Universal Music lanza Imagine-The Ultimate Collection, un box de cuatro CD y dos bluray que contiene 140 canciones para mantener vivo el recuerdo del artista asesinado por un fan, Mark David Champman, en su casa de Nueva York en diciembre de 1980.

El trabajo contiene grabaciones en bruto, descartes, extras y un documental en audio que explora la evolución de cada canción. De ese material destaca una joya, una demo inédita del tema Imagine al piano, grabada en casa de Lennon. Esta canción se convirtió en un himno por la paz y formaba parte del LP del mismo nombre que ha acabado siendo el trabajo en solitario más vendido.

Lennon inició su carrera en solitario en 1970 con John Lennon - Plastic Ono Band, meses después de que se anunciase la disolución de The Beatles, referente del siglo XX, en cuya breve trayectoria marcó un antes y un después en la historia de la música junto a Paul MacCartney, George Harrison y Ringo Star.

Los motivos de su ruptura apuntan a sus desavenencias con McCartney, aunque hubo quien atribuyó la separación de los de Liverpool a Yoko Ono, la segunda esposa de Lennon.

Algunas de sus mejores canciones:

1965: The Beatles - In My Life

1966: The Beatles - Rain

1966: The Beatles - Tomorrow Never Knows

1967: The Beatles - Strawberry Fields Forever

1969: The Beatles - Come Together

1970: John Lennon - Mother

1970: John Lennon - Working Class Hero

1971: John Lennon - Jealous guy

1971: John Lennon - Gimme Some Truth

1973: John Lennon - Mind Games