Paula Notario firma libros este viernes 7 en El Corte Inglés de Jerez

Paula Notario firmará ejemplares de su libro 'Mevak' el viernes 7 de noviembre a partir de las 10:00 horas en El Corte Inglés de Jerez. La escritora estará presentando y firmando su novela en la librería de El Corte Inglés de Jerez con una dinámica más cercana y directa, charlando directamente con los clientes.

'Mevak' en una novela adictiva que, en apenas cinco meses de su lanzamiento, se abrió paso entre las redes sociales, dejando huella entre sus lectores. Actualmente, tras meses de su lanzamiento, es viral en España y Latinoamérica.

Sinopsis

Segundos, segundos es el tiempo que puede pasar para que tu vida dé un giro inesperado, para que dejes de sentir esa falta de oxígeno por no alcanzar los pagos, por los ruidos ajetreados que caldean tu ambiente, para pasar a la calma, al desahogo, al sosiego de la felicidad.

Giovanna Smith, Taylor Walker, una pareja que cambia de vida en unas milésimas de segundos, pasando de ser mileuristas, como la mayoría de los españoles, a tener un nivel adquisitivo incalculable e inimaginable. Debido a este suceso que les ocurre, pueden permitirse mudarse a un pueblo privado en California.

Metámonos, queridos lectores, en una trama que desarrolla sus experiencias junto con las vivencias de todos los personajes que engloban su círculo de amistades, familiares. Cada personaje, una vida diferente que contar, con la que empatizar.

Una trama que logra que el lector se ponga en el lugar de los personajes, sintiendo todo aquello que ellos sienten: intriga, seducción, suspense, fascinación, tensión, felicidad. Cada palabra logra atrapar tanto la mente del lector como su imaginación y su corazón.

En resumen, sexo, amor, amistad, maltrato a la mujer, narcotráfico, drogas, alcohol, traumas, reivindicaciones de la sociedad sobre la igualdad de género, sobre la homosexualidad… Es decir, reivindicaciones de la vida en general, temas tabúes que deben salir a la luz, desde el punto de vista de una familia que adora la maternidad y el hogar, y donde lo más importante es la unión.

Y, ante todos estos aspectos, resalta sin duda la complicidad y la trama de amor. Todo en una sola novela, tu novela.

Sobre la autora

Paula Notario Romero es escritora primeriza que se estrena con esta novela. A sus 22 años, es madre de dos hijos. Luce una sonrisa llena de orgullo en lo que se refiere a ellos. Adora la maternidad y la unión familiar, y así nos lo hace saber tras las palabras ocultas en dos personajes repletos de vida.

Siempre ha escrito, desde bien pequeña, novelas sin terminar, que dejaba a medias, perdidas, pues desde que tiene uso de razón adora los libros, ve la esencia en ellos que un día su madre le transmitió y la cual ahora ella transmite a sus hijos.

Tiene claro que su objetivo, para sentir orgullo como escritora, es llegar a transmitirle al lector cada una de las emociones de los personajes que engloban esta historia y, a ser posible, lograr verse reflejado en aspectos de algunos personajes o en sus vivencias, compartirlas con ellos, viviendo la historia desde dentro.