La 'playlist' de los inmortales

El informático Juan Carlos León es uno de tantos jerezanos (Jerez, 1970) en el exilio, aunque su exilio no es muy lejano, en Sevilla. Siempre relacionado con el panorama musical local -ha formado parte de un buen número de bandas como guitarrista-, cuyo vínculo no se ha roto. Hoy acude a Jerez a presentar un libro que ha irrumpido en el panorama de la edición musical nacional con fuerza por su valor documental, por su rareza y por ser una de las formas más originales de contar la historia de la música: una recopilación de la música que sonó en los entierros de las grandes figuras del jazz, el blues y el rock; de Hank Williams a John Belushi, dee Elvis Presley a Bob Marley, de Thelonius Monk a Johnny Cash. Un total de 56 entierros con los que componer una maravillosa banda sonora funeraria.

Janis Joplin dejó pagada una fiesta, Junior Wells fue enterrado con sus armónicas, Peggy Lee cantó el padrenuestro en el funeral de Louis Armstrong... “El libro es el resultado de una recopilación de datos durante años. En Carleso.com, mi blog, llevo años felicitando el cumpleaños a las grandes figuras de la música... y contando sus muertas. Ya cada vez felicito a menos porque van quedando menos. De repente te das cuenta de que no puedes felicitar, tras tantos años, a David Bowie”, explica consternado.

El resultado del libro da para varias listas de Spotify porque uno de los entretenimientos del libro, aparte de ser tremendamente entretenido pese a la temática escogida, es ir pinchando el sin número de canciones que se mencionan a través de sus páginas. “La selección de funerales era larguísima por lo que muchas veces he seleccionado por las canciones que se cantaron en los entierros y quién las cantó, aunque he hecho una única excepción, el de Janis Joplin, porque la gracia de ese entierro no es que se cantara, que no sé lo que se cantó o si se cantó, es que su celebración fue dos semanas después y las copas las dejó pagadas Janis Joplin. Una cosa así no la podía dejar pasar por alto”.

Sólo menciona de soslayo otro entierro curioso, el de Gram Parsons, que había llegado a un acuerdo con su amigo Phil Kaufman, durante el entierro de Clarence White, que fue miembro de los Byrds, que el que sobreviviera de los dos tendría que robar el cadáver del otro e icinerarlo en el desierto de Joshua Tree. A las dos semanas moría Gram Parsons... y Kaufman cumplió el pacto. “No lo he incluido porque, evidentemente, en ese entierro, que se sepa, no hubo música”.

De todos los estudiados, y reconoce que ya va camino de tener para una segunda edición -“sobre todo al ritmo que se están muriendo los grandes”-, él se quedaría para su propia muerte con el entierro de Ian Dury, que dijo querer para su último paseo “un carruaje con la urna de cristal y unos caballos con penachos”. Y así fue el desfile por Londres a finales de marzo del año 2000. Pero si de lo que se trata es de calidad musical, no se figura León un momento más mágico que el que se produjo con la muerte de Duanne Allman, de los Allman Brothers, a los 24 años. Ya sólo quedaba un hermano vivo y la banda que tocaba con ellos se reunió para acompañar a Gregg, el último hermano, en un sentidísimo blues de Elmore James.La bibliografía para este libro es verdaderamente extensa y hay nombres que aparceen, como los de Elvis Presley, donde la narración ha sido profusamente comentada, pero otras muchas veces para las fuentes “he tenido que acudir a los periódicos locales de las ciudades donde se habían producido las muertes”.

Esta tarde, a partir de las 20 horas, en el Damajuana, con acompañamiento musical, donde se tocarán cinco o seis canciones de las que aparecen en el libro, Juan Carlos León presentará su particular pira funeraria. “A ver qué sal, yo soy de poco hablar. Más que contar mi vida, a mí lo que se me da bien es contar muertes”. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Ray Davies. Que cumpla muchos años... o irá a la segunda edición