El teatro de La Gotera de Lazotea cerrará el año en Jerez con seis espectáculos

Imagen de la función de títeres 'Trapito Viajero' de la compañía jerezana La Gotera de la Azotea

El Teatro de La Gotera de Lazotea, situado en la céntrica calle Caballeros de Jerez de la Frontera, cerrará el año 2025 con una programación de Navidad en el que incluye la representación de cuatro funciones de títeres y dos actuaciones musicales en directo.

De estos dos conciertos destaca el espectáculo benéfico que ofrecerá la banda jerezana Flecha Valona.

Programación de Navidad en el teatro de La Gotera de Lazotea por orden de fechas

Títeres: Trapito Viajero

Fecha: 26 diciembre, 2025 12:30 horas

Precio: 8 euros

Compañía: La Gotera de Lazotea

Sinopsis: A Trapito, un trozo de sábana elegido por la niña Mara para ser su compañero inseparable, lo pierden un día. Trapito sabe que Mara lo necesita y él la necesita a ella así que decide ir a buscarla siguiendo sus recuerdos. Estos lo llevarán desde un lugar muy frío como es el Polo a un lugar muy cálido como la Sabana. Pero aún le quedan recuerdos para seguir buscándola.

El grupo Flecha Valona.

Música: Concierto de Flecha Valona

Fecha: 26 diciembre, 2025 20:00 horas

Precio: 15 euros adultos / Menores de 14 años 1 kilo de comida

La banda jerezana Flecha Valona, está liderada por Ezequiel Márquez, y estarán el viernes 26 de diciembre, a las 20 horas, en el Teatro de La Gotera de Lazotea, sito en pleno Barrio de San Miguel, inaugurado hace unos meses.

Los alimentos se donarán al comedor del Salvador, donde hay una necesidad urgente de surtir el día a día.

Títeres: La Boda de la Pulga y el Piojo

Fecha: 27 diciembre, 2025 12:30 horas

Precio: 8 euros

Compañía: La Gotera de Lazotea

Sinopsis: La boda de la pulga y el piojo va a tener lugar. Los preparativos y los ensayos previos son muy importantes para que luego, durante la celebración, todos se puedan divertir: será la gran fiesta de la pulga y el piojo. Pero algo ocurre inesperadamente…

Títeres: La Gallina Churra

Fecha: 28 diciembre, 2025 12:30 horas

Precio: 8 euros

Compañía: La Gotera de Lazotea

Sinopsis: ¿Me podéis decir qué tendría que hacer una asustada gallina para esconderse de Doña Culebra? ¿No lo sabéis? Menos mal que Ratorratón, el más popular de todos los animales de la granja, tiene una desbordante imaginación y una irrefrenable afición por los disfraces.

Música: Recital de piano por Juan Pedro García Oliva

Fecha: 28 diciembre, 2025 19:00 horas

Precio: 15 euros

El artista Juan Pedro García Oliva interpretará obras de J.S. Bach, J. Brahms y L.v. Beethoven

Degustación de vinos de Jerez incluida.

Títeres: Cuentos en Bicicleta

Fecha: 29 diciembre, 2025 12:30 horas

Precio: 8 euros

Compañía: La Gotera de Lazotea

Sinopsis: A medio camino entre la palabra desnuda y la palabra adornada por el movimiento del títere, en esta producción utilizamos la técnica del kamishibai, y alguna adecuación a los nuevos usos de la tecnología digital, para contar diversas historias con el acompañamiento musical oportuno y la aparición del títere como personaje introductor.