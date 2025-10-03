Qué hacer este viernes en la Feria del Libro de Jerez 2025
La Feria llega a su ecuador con citas interesantes como la presentación del libro La mano negra o La novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed.
La actuación musical correrá a cargo de Javier Salmerón.
Feria del Libro de Jerez: cuando los libros buscan a sus lectores
La Feria del Libro de Jerez 2025 pasa su ecuador este viernes 3 de octubre en los Claustros de Santo Domingo tras una inauguración que estuvo alineada con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.
Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...
Programación de la Feria del libro de Jerez del Viernes 3 de octubre
11:00 y 12:00 horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)
11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis)
13.00 horas: Reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio de Jerez de la Frontera. En coordinación con la Delegación de Educación (Refectorio)
17:00 horas: Cuentacuentos por la inclusión El gallo que quería ser mamá con Antonio Mariscal. Organiza Ateneo de Jerez (Sala De Profundis)
18.00 horas: Presentación del libro La mano negra de Daniel Corpas. Presenta Adrián Otero (Sala De Profundis)
18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación
18:30 horas: Taller infantil Escritura creativa: palabras en juego. (Galería Planta Alta)
19.00 horas: La novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed. Modera Noemí Mendoza (Sala Refectorio)
19.00 horas: Títeres literarios: El gato con botas. Compañía La Gotera de Lazotea. El (Sala Cerchas)
20.00 horas: Presentación del libro Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales. Edición de Yolanda Morató. Presenta Paco Reyero (Sala De Profundis)
20.30 horas: Mesa redonda sobre Literatura y Cine. Organiza Ateneo Siglo XXI (Sala Refectorio)
21.00 horas: Poetas de la Frontera. Javier Salmerón en concierto (Patio exterior)
