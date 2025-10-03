Qué hacer este viernes en la Feria del Libro de Jerez 2025

Imágenes de la Feria del Libro de Jerez 2025

La Feria del Libro de Jerez 2025 pasa su ecuador este viernes 3 de octubre en los Claustros de Santo Domingo tras una inauguración que estuvo alineada con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Con más de 70 actos previstos durante toda la Feria, hoy continuarán las presentaciones y firmas de libro, conciertos, exposiciones, visita de personajes de animación, talleres infantiles, rutas literarias y patrimoniales, cuentacuentos, magia, Títeres, conferencias y mesas redondas, entrega de premios...

Feria del Libro Jerez 2025

Programación de la Feria del libro de Jerez del Viernes 3 de octubre

11:00 y 12:00 horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)

11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis)

13.00 horas: Reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio de Jerez de la Frontera. En coordinación con la Delegación de Educación (Refectorio)

17:00 horas: Cuentacuentos por la inclusión El gallo que quería ser mamá con Antonio Mariscal. Organiza Ateneo de Jerez (Sala De Profundis)

18.00 horas: Presentación del libro La mano negra de Daniel Corpas. Presenta Adrián Otero (Sala De Profundis)

18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

18:30 horas: Taller infantil Escritura creativa: palabras en juego. (Galería Planta Alta)

19.00 horas: La novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed. Modera Noemí Mendoza (Sala Refectorio)

19.00 horas: Títeres literarios: El gato con botas. Compañía La Gotera de Lazotea. El (Sala Cerchas)

20.00 horas: Presentación del libro Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales. Edición de Yolanda Morató. Presenta Paco Reyero (Sala De Profundis)

20.30 horas: Mesa redonda sobre Literatura y Cine. Organiza Ateneo Siglo XXI (Sala Refectorio)

21.00 horas: Poetas de la Frontera. Javier Salmerón en concierto (Patio exterior)