A veces parece que la soberanía nacional reside en el Banco de España, en los bancos privados, en las compañías eléctricas… Lo que dice el artículo 1.2 de la Constitución, que: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" no lo ha entendido el Gobernador del Banco de España. Si lo que dice es verdad: que una subida hasta 900 euros mensuales significaría destruir 150.000 puestos de trabajo y que la economía iría en retroceso, ¡sólo por subir unos euros!; me lleva a pensar que está afirmando que la economía española está basada en los bajos salarios, y para ello, necesita que los sindicatos pierdan capacidad de negociación en el reparto de la riqueza; que se haya modificado el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 86.3, sobre la vigencia de los convenio colectivos, y practiquen el abuso en la contratación temporal… Si por subir unos euros las empresas no son competitivas, a pesar de las ventajas legales, es que no son competitivas nada más que devaluando la vida de los asalariados. Hay que alegrar la economía, y llevar los salarios a los 14.000 euros anuales.