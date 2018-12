Tve retira Más desayunos. Recuerdo cómo titulé mi columna de bienvenida al programa: Dos tazas. Ya desde aquella primera semana de programa planteaba lo incuestionable: si lo que pretendía la televisión pública era competir con La Sexta tenía todas las de perder. Estaba claro que 'Más desayunos' no tenía nada que hacer frente a 'Más desayunos'. Era evidente que Antonio García Ferreras se lo iba a merendar.

Transcurrido un trimestre desde su arranque, TVE anuncia en plenas vacaciones navideñas que retira Más desayunos de su programación. Que La mañana ampliada ocupará su tiempo. Un cambio de criterio que nos lleva a preguntarnos si es que nadie sospechaba en septiembre lo que iba a ocurrir con las audiencias de la doble tertulia presentada por Xabier Fortes.

Aquí, como en tantas otras decisiones de los responsables de TVE, advierto demasiada dependencia de las cifras de audiencia. Son las cuotas de pantalla las que deciden, y no el criterio de los programadores. Cuando en una televisión pública debería ser justo al revés. Si sus responsables deciden que lo conveniente es que durante las mañanas se ejerza un debate sobre actualidad política, en la línea de Al rojo vivo pero sin su espectacularización, sean consecuentes y tiren adelante. Pero no lancen la piedra y escondan la mano. Quienes manejamos con naturalidad los datos de las audiencias sabíamos que Más desayunos no funcionaría. No es ninguna sorpresa. ¿O es que creían que por arte de magua iba ser tan visto como los de las cadenas de la competencia?

En su día propuse que Más desayunos debía estar en el Canal 24 Horas. Que era el canal de información continua el que tenía que acoger este tipo de contenidos. Pero hay que ser coherentes: programarlo en La 1 y después batirse en retirada supone no ser consecuente con unas directrices que deberían estar más que claras.