La representación iconográfica más antigua de la Virgen María data de la segunda mitad del siglo II. Se trata de un fresco ubicado en el lóculo de una de las galerías de las catacumbas de Priscila, en Roma. Muestra a la Virgen sentada con el Niño Jesús en brazos y junto a ellos el profeta Balaam que señala con el dedo una estrella colocada junto a la cabeza de la Virgen, evocando el pasaje de la Escritura: «Oráculo de Balaán, hijo de Beor… Lo veo, pero no es ahora; lo contemplo, pero no será pronto: avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel» (Nm 24, 15.17). Esa palabra profética se cumplió con el nacimiento del Mesías, tal como atestigua el evangelista San Mateo: «La estrella que los magos habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría» (Mt 2, 9-10).

Es muy significativo que la expresión artística mariana más antigua represente a María Santísima junto a una estrella. El arte paleocristiano surgió como una confesión espontánea de fe: lo que se cree con el corazón, se declara con los labios, se anuncia con las obras de caridad y se plasma con representaciones que mueven a devoción. Quienes peregrinan a Roma y visitan las catacumbas de Priscila se detienen junto a esta imagen y rezan a la Madre de Jesús recordando que desde época antiquísima los cristianos hemos encontrado en la Estrella de María la luz del Salvador.

Con San Bernardo, en la Edad Media, se populariza el nombre de “Estrella” para invocar a María: «María es la estrella radiante que nace de Jacob, cuya luz se difunde en el mundo entero, cuyo resplandor brilla en los cielos y penetra en los abismos, se propaga por toda la tierra, abriga no tanto los cuerpos como los espíritus, vigoriza las virtudes y extingue los vicios. María es la estrella más brillante y más hermosa» (Serm. II, 17). En el dilatado y profundo mar de la vida, para no verse arrastrado por la corriente de este mundo hasta la profundidad oscura del pecado y de las preocupaciones, es necesario no perder la luz: mirar la Estrella e invocar a María.

No debe sorprender entonces que los últimos Papas hayan propuesto a María Santísima como Estrella de la evangelización. San Pablo VI concluía su Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975) afirmando que, así como «en la mañana de Pentecostés, María presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo, así también Ella debe ser la estrella de la evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza». San Juan Pablo II, en su cuarto viaje apostólica a España (junio de 1993), recuperó ese mismo título mariano para responder a las exigencias evangelizadoras del momento: «María se dirige hoy a una sociedad como la nuestra, que, pese a sus hondas raíces cristianas, ha visto difundirse en ella los fenómenos del secularismo y la descristianización, y reclama, sin dilación alguna, una nueva evangelización».

Al cumplirse el trigésimo aniversario de aquel viaje apostólico de San Juan Pablo II, los obispos de las diócesis de Andalucía hemos escrito la Carta pastoral María, Estrella de la evangelización. La fuerza evangelizadora de la piedad popular (junio 2023) con la que hemos invitado a los fieles de nuestras diócesis a seguir impulsando, en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del Sucesor de Pedro, la tarea inaplazable de una nueva evangelización.

La coronación canónica de la Virgen de la Estrella, Titular mariana de la Ilustre y Lasaliana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén, de nuestra querida ciudad de Jerez, es una oportunidad preciosa para volver a dirigir nuestra mirada de fe a la Estrella, invocar a María y compartir con todos la alegría del evangelio.