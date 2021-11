Jerez hace justicia con Pedro Pacheco

Visionario es quien dotado de una imaginación prodigiosa, ve más allá de su tiempo y se adelanta a los acontecimientos. Allí donde cobardes o precavidos solo atisban imposibles, un líder carismático encuentra una oportunidad tan colosal que no duda un segundo en ponerla en práctica, moviendo cielo, tierra y los cimientos del conservadurismo en su decidido empeño. Nada ni nadie pueden frenarle, reaccionan por pura determinación, con arrojo indómito y clarividencia inquebrantable, apostando desde la nada al todo. Así actuó el quimérico Pedro Pacheco Herrera a comienzos de los ochenta, embarcándose como alcalde de un municipio andaluz en el reto descomunal de crear el primer circuito permanente de España en Jerez. Casi cuatro décadas después de tan histórica y monumental osadía, la ciudad hace justicia con su visionario.

Entregándole este Premio del Motor Ciudad de Jerez, el que fuera máximo responsable de esta población desde 1979 hasta el año 2003, ve dignificada su ingente contribución al desarrollo que a través del Circuito ha tenido y tiene en esta zona de Andalucía. Con Pedro al 'volante', Jerez fue la única ciudad española que se arriesgó a construir el trazado que exigían la F1 y el Mundial de Motociclismo, logrando así una fórmula de éxito deportivo, económico, turístico y cultural, cuyo ejemplo cundió como la pólvora, 'promoviendo' el resto de circuitos que ahora 'pueblan' no sólo nuestro país, sino otras latitudes del planeta. Aunque Pacheco, como cualquier ser humano, haya tenido sus luces y sombras, o que en ocasiones hubiese precisado de un 'guardalenguas' en lugar de guardaespaldas, supo ver el futuro en 13 curvas. Ése es su gran mérito, que no es poco.

Humildemente, considero un inmenso honor haber formado parte del jurado (sin toga) que ha impartido justicia (sin "cachondeo") con Pedro Pacheco en 2021, al igual que también lo fue trabajar durante su mandato como jefe de prensa del propio trazado. Lo hice a las órdenes de José Ramón García, primer director del Circuito, que de alguna forma debe hacer suyo parte de este galardón, por aquella labor faraónica que le tocó desempeñar en su día, junto al resto de trabajadores que, casi de sol a sol, entregaron y entregan lo mejor de sí mismos a las reviradas instalaciones de la carretera de Arcos. Estoy convencido de que todos ellos se sienten concernidos por esta distinción.

Seguro que Pacheco colocará en un lugar muy especial la efigie de Ángel Nieto, símbolo inequívoco de este Premio del Motor Ciudad de Jerez que ha recibido. No es sólo el busto inconfundible del piloto español más laureado de la historia, se trata también del sentido homenaje, que a modo de agradecimiento, le otorgan el binomio ciudad-Circuito, algo tan justo y merecido, que no hay vuelta de hoja. Era una asignatura pendiente, ya tocaba ser recíprocos. Había que dejar constancia y huella con quien siguió los pasos de otro gran visionario como Julio Verne, el mismo que escribió en su día: "A partir de ahora no viajaré más que en sueños". Ojalá cunda ese ejemplo de Julio y Pedro, el Circuito bien que lo sigue necesitando…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.