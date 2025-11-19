D. Álvaro Domecq Romero

LA Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras ha recibido hoy una muy triste noticia: el fallecimiento de uno de sus miembros más queridos, el Académico Correspondiente Don

Álvaro Domecq Romero; caballero rejoneador por excelencia, ganadero y referente mundial del arte ecuestre, que deja un legado que roza la leyenda y que trasciende los límites de los ruedos de España y de medio planeta.

Su perfil académico lo llevó a ingresar e integrarse con todos los honores en nuestra institución en reconocimiento a su labor cultural y de mecenazgo, y a su vocación de servicio a Jerez y a sus más cimentadas tradiciones; a la milenaria tierra que tuvo la dicha de verlo nacer y en la que desarrolló su fructífera existencia. Tomó esa herencia genética que tiene en el campo su arcadia feliz y la enriqueció con su inquietud, genio y emprendimiento sin límites.

La creación de la Fundación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, con sede en nuestra ciudad, y sus singulares y notables reconocimientos, entre los que destacamos el ʻCaballo de Oroʼ o la ʻInsignia de Oro de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romeroʼ, son hitos de su simpar trayectoria vital. Supo traer a nuestra Real Academia nuevas disciplinas y nuevos horizontes para el saber y para el conocimiento.

Con Don Álvaro Domecq, compañero y amigo académico, se va una persona providencial, con un señorío único y con una cercanía que siempre retrata a los más grandes.