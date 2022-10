A veces ante tanta injusticia, tanta guerra, tanta vida cortada, tanta hambre; y a pesar del esfuerzo de muchas personas que están preocupadas por el dolor, existe una nube oscura que tapa cualquier rayo de sol. La noche oscura que nos atrapa en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la acción creadora. Oscuridad que nos hace dirigirnos a lo Alto con petición de claridad para encauzar la vida que nos queda. Pero Dios no está, ni se le espera.

San Manuel Bueno, personaje de Miguel Unamuno, muestra una persona buena, entregada a los demás pero que no creía en un ser omnipresente. San Manuel Bueno, sacerdote, defiende al pueblo y en el fondo no cree en Dios. Simone Weil filósofa, judía en origen, luchadora con la clase obrera, militante en el bando republicano en la guerra contra el fascismo en España, siente el silencio de Dios. Con el discernimiento busca la Verdad y actúa para cambiar el mundo.

Blas de Otero, poeta, comunista, luchador contra la dictadura, siente el silencio en el poema "Ángel fieramente humano": "Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, / al borde del abismo, estoy clamando/ a Dios. Y su silencio, retumbando, / ahoga mi voz en el vacío inerte", "Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte/ despierto. Y, noche a noche, no sé cuando/ oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando/ solo. Arañando sombras para verte". Recomiendo su lectura.

Tantas plegarias, tantas oraciones, tantas procesiones, y Dios callado. El silencio…