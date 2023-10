Hace tres años comentaba aquí “Apuntes para el Urbanismo en Jerez durante el siglo XIX” de Jesús Caballero Ragel. Este 2023 el mismo autor ha sacado a la luz un nuevo libro, “La ciudad burguesa. Arquitectura isabelina en Jerez (1833-1868)”, con el que completa la publicación de su tesis doctoral. Otro trabajo básico para el conocimiento del Ochocientos local, en este caso centrado en el desarrollo arquitectónico que experimenta la ciudad durante el reinado de Isabel II.

Los primeros capítulos se dedican a aspectos generales. Así, tras un repaso por la normativa municipal de la época relacionada con el tema, se trata el modelo de casa jerezana del XIX, con alusión a dos tipologías singulares: la casa-bodega y la casa-almacén. Las circunstancias que rodean a los profesionales de la arquitectura son incluidas en esta parte inicial, empezando por los arquitectos titulares o municipales, que mantuvieron casi siempre una relación conflictiva con el Ayuntamiento, de manera especial por sus bajos sueldos y la exigencia de acometer una ardua ocupación extraordinaria, el plano geométrico de la ciudad. Pero el panorama general no estaría completo sin aludir a otros protagonistas: los maestros de obras y los llamados “aparejadores” o albañiles, dos niveles dentro de la tradición gremial frente a la formación académica de los arquitectos. Una convivencia no siempre fácil que dio lugar con frecuencia a denuncias por intrusismo.El contenido primordial de esta monografía lo constituye el exhaustivo estudio de las trayectorias de arquitectos y maestros de obras activos en Jerez durante este periodo. En ello, por falta de espacio, me detendré en una próxima ocasión. Ahora sólo puedo terminar animando a leer este libro y a asistir a la charla que sobre él dará el propio Jesús Caballero hoy. Será en el Ateneo a las 19:30.