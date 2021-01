‘Candelita’ que enciende con su cante Manolo simón

ALLÁ por los primeros meses de 2020, cuando el maldito Coronavirus empezaba a azotarnos con su escalada destructiva, Diario de Jerez me brindó la oportunidad de insertar en sus páginas –igual que ocurre hoy-, una amplia entrevista con Manuel Muñoz Martín, Manolo Simón para el cante, que titulé “El tauro cantar de Manolo Simón” ya que, en la misma se abordaban las dos facetas sobre las que desde “chiquitito” se ha sustentado la vida de este artista; primero la afición, inmediatamente después la profesión. Lo primero, lo del toro, quedó atrás casi desde el principio y fue el cante la manifestación artística que se alzó con toda su fuerza y que no le ha abandonado desde su primera juventud hasta convertirla en la profesión que le ha permitido ser hombre, ser esposo y padre, ser artista aplaudido dentro y fuera de su tierra jerezana, premiado en las más diversas convocatorias y protagonizar los más diversos trabajos discográficos grabados.

El más reciente, recentísimo, titulado “Candelita que enciendo”, me sirve para comentarles algunos aspectos del mismo. Sólo pretendo unos breves apuntes ya que, cuando acabe la pandemia, que acabará, no lo dudemos, la presentación pública del referido trabajo podrá ser una feliz realidad. Para ello ahí está la Cátedra de Flamencología de Jerez que a no dudar tendrá sumo gusto en ejercer como viene haciendo desde hace más de medio siglo de anfitriona, en esta ocasión una vez más con la colaboración del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco contando lógicamente con la intervención del cantaor presumiblemente respaldado por la sonanta de Pascual de Lorca quien le acompaña en cada uno de los cantes que se integran en el referido CD -16 en total-, junto a palmeros y percusionistas.

Pascual de Lorca es un serio y brillante guitarrista que suele avalar con su toque el cante de Manolo Simón lo mismo en grabación que en actuaciones directas como durante una serie de años fue el profesional preferido por la recordada Mariana Cornejo, o Maríana de Cádiz como la bautizó el gran poeta y amigo, el arcense Antonio Murciano.

Refiero en el párrafo anterior que pretendía ofrecer solo unos breves apuntes en primicia sobre “Candelita que enciendo”, adelantándome a la presentación pública de dicho trabajo editado por “El flamenco vive” y grabado en el estudio D’Lagos, por lo que quiero cerrar esta información en los mismos o parecidos términos que utilicé para cerrar la titulada “El tauro cantar de Manolo Simón”. Espero con ansia el término de esta pandemia que sufrimos todos para poder seguir viviendo en paz con salud y, trabajar por la materialización de los sueños de cada uno de nosotros; los artistas como los que provocan este comentario, Manolo Simón y Pascual de Lorca, “encendiendo ilusión y candela” con la voz y la guitarra para alegrarnos y emocionarnos con letras y músicas magas de nuestra tierra.